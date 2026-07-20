周麟後事急需幫助！劉尚謙罕留言求助舊愛陳美鳳…告別式前暖舉曝

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人周麟15日被發現陳屍於租屋處，享壽73歲。警方初步研判因慢性病病故，死亡時間約2至3天，家屬決定於20日舉行告別式。男星劉尚謙因無法聯絡上舊愛陳美鳳，罕見在女方臉書公開留言求助，而陳美鳳在第一時間透過友人伸出援手，重情重義的舉動令外界動容。

▲周麟日前病逝。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

根據家屬公布的訃聞，周麟將於7月20日下午1時10分舉行家祭、下午1時25分舉行公祭，地點設於台北市立殯儀館懷愛館景行樓4樓「至愛一廳」。訃聞中提到，周麟於7月14日晚間10時蒙佛接引，往生西方極樂世界，並懇辭奠儀、花籃及輓聯，盼親友隨喜助念，以佛號功德迴向，陪伴他走完人生最後一程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來在告別式前夕，與周麟交情甚篤的劉尚謙，因聯絡不上陳美鳳，16日突在其社群平台公開留言：「美鳳，周麟的後事需要幫助，請協助，告別式7/20中午。」兩人過去曾在陳美鳳21歲時交往3年，後因事業分手。

▲劉尚謙罕見留言向陳美鳳求助。（圖／翻攝自臉書／陳美鳳）

陳美鳳得知後迅速展現重情重義的一面，留言不到24小時便派人提供關鍵協助。劉尚謙於17日清晨再度留言致謝：「謝謝美鳳，寶如跟我聯絡了，周麟靈前會告知您老友的恩典，也祝福妳健康吉祥！」間接證實陳美鳳已有所援助，送老友最後一程。

▲不到24小時，劉尚謙再度留言向陳美鳳道謝，間接透露女方暖舉。（圖／翻攝自臉書／陳美鳳）