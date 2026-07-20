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安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！　驚見「他加戲偷親」現場被公審

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲上月15日下午，安俊朋、林嘉威現身西服店拍攝，兩人換上貼身帥氣西裝，英挺帥氣模樣誰受得了。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

安俊朋、林嘉威再度合作CP組合，6月15日下午2點多，時報周刊CTWANT在台北市松山區一家手工西服訂製店，發現BL新劇《心機》正在拍攝。下午2點多，兩位男主角安俊朋和林嘉威換上剪裁帥氣的西服，英挺模樣讓人忍不住多看兩眼。

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

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▲下午4點移師戶外拍攝，女演員王瑋鍾現身，形成「兩男夾一女」的微妙局面。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

結束室內拍攝後，下午4點多，劇組移師戶外繼續奮戰。這場戲，導演安排女演員王瑋鍾夾在兩位男神中間，拍攝內容是安俊朋與林嘉威交談幾句後，需要帥氣地將手中的雨傘拋到對方手中，而王瑋鍾夾在中間，看著兩位男神「傳情」，表情相當微妙。

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲王瑋鍾的腿似乎被蚊子叮了，一直不停在抓癢。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

將近傍晚5點，劇組轉移陣地，進行當天最有趣的一段拍攝，王瑋鍾與簡劭峰的草地甜蜜野餐戲碼。一開拍，王瑋鍾彷彿「霸道女總裁」上身，而一旁的簡劭峰則顯得文弱服貼，兩人互相餵食、親暱動作不斷，現場甜度爆表。而王瑋鍾似乎是被蚊子咬，時不時冒出抓癢動作，似乎癢得難以忍耐。

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲傍晚改拍王瑋鍾與簡劭峰的草地野餐，上演互相餵食的甜蜜戲碼。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲簡劭峰疑似加戲親了王瑋鍾的頭髮。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

就在拍攝接近尾聲，眼看就要收工之際，簡劭峰似乎「情不自禁」加戲，他突然湊近王瑋鍾，親吻了她的頭髮，甚至還發出了明顯的聲音。這驚天一吻，讓導演喊卡後問了一句：「為什麼親她？」簡劭峰嚇得忙著揮手解釋：「不是！不是！我沒有親到她！」

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲現場一陣躁動，抨擊「為什麼親她」、「憑什麼」，簡劭峰趕緊解釋「沒有親到她」。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

此時，坐在一旁觀戰的安俊朋也忍不住補上一刀，搞笑質問：「你憑什麼？」面對這樣的質疑，讓簡劭峰簡直百口莫辯。至於事件的女主角王瑋鍾，則完全是一副看好戲的樣子，全程在旁邊拍手狂笑，似乎對這突如其來的加戲感到非常有趣。

娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審

▲BL劇《心機》上月15日於台北松山區開鏡。（圖／大鴻藝術提供／CTWANT）

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