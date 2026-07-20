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吳宗憲離婚財產全給前妻！他爆「幾年前耳聞」揭1點：比有錢人好

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前在馬來西亞演出時，親口證實與張葳葳早已離婚12年，且將財產全數留給前妻，大女兒吳姍儒（Sandy）更協助辦理離婚手續。資深媒體人狄志為則發文評論此事，並透露幾年前就耳聞消息，雖然外界曾對其情感不予置評，但他大讚吳宗憲在負責這一點上「已經很不容易了」。

▲▼吳宗憲高雄啤酒節。（圖／寬寬提供）

▲吳宗憲自曝離婚12年，財產全給前妻。（圖／寬寬提供）

狄志為回顧，當年吳宗憲已婚、有小孩的消息曝光時，是轟動一時的大新聞，畢竟當時他還交往了陳孝萱，隱瞞婚姻又有第二段感情，在「那個還沒狗仔的年代，是多麼大條的新聞」。如今吳宗憲坦承已離婚12年，且當時財產都留給張葳葳、由Sandy居中協助。狄志為認為，既然爸媽沒有辦法白頭偕老，就祝福他們各自安好，「一家人都能接受這個決定，我覺得未必是一件壞事」，認同憲哥說自己「不是一個好老公，但肯定是一個好爸爸」。

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文中，狄志為將吳宗憲與另一位綜藝天王胡瓜對比，認為胡瓜離婚二十幾年也是把秀秀照顧得很好，「該給的給、該照顧的照顧，兩個人現在還可以像家人一樣相處」。他坦言，一定有人會說那是因為有錢才能這樣做，但他也看過很多有錢人離婚後把財產分得清清楚楚、甚至連送過的禮物都要錙銖必較要回來，「相較之下，吳宗憲跟胡瓜至少在這個部分是勝過那些有錢人太多」。

他強調，每段婚姻走到最後，都有很多只有當事人才知道的原因，這篇文章並非討論感情的忠誠，而是「這時的男人，不管原因是什麼，甚至犯錯的人是你，如果還願意站在孩子的角度思考，把該負的責任負起來，不讓孩子成為最無辜的人，我覺得就已經很不容易了」。即使沒辦法繼續當夫妻，也可以選擇不要變成仇人，不讓孩子為難，也算算是「殘缺中的完美」。

【狄志為全文】

當一個男人的財產
願意全部給一個女人的時候～
剛剛看到新聞報導，吳宗憲在馬來西亞演出的時候，鬆口其實已經離婚12年。
老實說，我並不意外。幾年前就耳聞這個消息，如今由憲哥自己親口證實，畢竟12年不是12天，要守住一件事情並不容易，現在願意公開，我想也是因為四個孩子都長大了…
不知道你還記不記得， 當年憲哥已婚、有小孩的消息曝光時，是轟動一時的大新聞。畢竟當時他還交往了陳孝萱，隱瞞婚姻又有第二段感情，在 那個還沒狗仔的年代，是多麼大條的新聞， 光是這件事，就延燒了好一陣子，佔了各大媒體版面。
憲哥除了證實已經離婚12年，也提到當時財產都留給張葳葳，還說勸兩個人離婚，以及協助辦理相關手續的人，是大女兒吳姍儒 Sandy，這點是讓我蠻意外的。
不過這對父女原本就是互相支持的，既然爸媽沒有辦法白頭偕老，就祝福他們各自安好，一家人都能接受這個決定，我覺得未必是一件壞事。
所以憲哥說自己不是一個好老公，但肯定是一個好爸爸，這點我想是肯定的。
胡瓜也是一樣。離婚二十幾年了，還是把秀秀照顧得很好，該給的給、該照顧的照顧，兩個人現在還可以像家人一樣相處。以前我就聽過不少朋友聊過這件事，還挺佩服的。
我知道一定有人會說，那是因為他們有錢才能這樣做；這一點，我不反對，也不否認。有能力的人，確實比較有條件把另一半和孩子照顧好。
可是，我也看過很多有錢人，離婚後，把財產分得清清楚楚，該切的全切乾淨；有些人明明經濟能力很好，卻連該負的責任不負，就連送過的禮物，還要錙銖必較的要回來。所以相較之下，吳宗憲跟胡瓜至少在這個部分是勝過那些有錢人太多。
所以這篇文章，我不是要討論他們在感情的忠誠； 畢竟憲哥和張葳葳、瓜哥和秀秀，當年到底發生了什麼事，不足以外人道；每一段婚姻走到最後，都有很多只有當事人才知道的原因，既然沒有辦法一起走下去，就不要互相拖磨跟傷害。
這時的男人，不管原因是什麼，甚至犯錯的人是你，如果還願意站在孩子的角度思考，把該負的責任負起來，不讓孩子成為最無辜的人，我覺得就已經很不容易了。
每一段婚姻都有自己的故事，外人很難知道全貌。情感糾葛 我不予置評，但至少我看到的是，即使沒有辦法繼續當夫妻，也可以選擇不要變成仇人、也可以是朋友，畢竟一個是爸爸一個是媽媽，不讓孩子為難，也算算是殘缺中的完美。

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吳宗憲張葳葳Sandy狄志為胡瓜

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