陳意涵頒獎失控原因曝！　知情人士爆「後台已小酌」惹惱楊貴媚

▲陳意涵（右）日前在台北電影節頒獎典禮數度忘詞接不下去，楊貴媚（左）淡定救場。（圖／翻攝自台北電影節YouTube）

圖文／鏡週刊

陳意涵日前與楊貴媚聯袂擔任台北電影節頒獎人頒發傑出技術獎時，從頭到尾講不好腳本台詞，當場扭捏，還牽拖怪台下太熱情，更因數度出錯、腦子打結而突然蹲下，讓現場一片錯愕，楊貴媚當場似臉色微慍，最後陳意涵仍以吃螺絲收尾，大批網友罵翻，甚至有人懷疑她是否「喝了再上」。

無酒不歡的陳意涵，在業界時常有工作照喝的傳言，陶晶瑩也認證她是酒鬼朋友，曾到家裡吃晚飯，原本7點要解散，但一路喝到跨年時分。這次在台北電影節頒獎盛典上屢屢出錯，有知情人士表示，她當天在後台時就已小酌，但因她習慣將酒裝在保溫瓶，加上她喝酒臉不會紅，因此正常狀況下看不出來。

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接連講錯 救場無效

▲陳意涵習慣性蹲下躲尷尬，但在大型頒獎典禮似乎過於隨興。（圖／鏡週刊提供）

但這回在國際級頒獎典禮上，陳意涵與楊貴媚搭檔頒發「傑出技術獎」及「最佳女配角獎」，未料她一上台便不斷卡詞，甚至脫口嗆台下：「我剛剛都背得很好，你們一直這麼熱情，害我忘記。」過程中楊貴媚數度試圖接話救場，陳意涵仍接連講錯，最後甚至直接蹲在舞台上，自嘲是不是把一切都搞砸了。

▲陳意涵（左二）和張鈞甯（左一）、李佳穎（右二）與阮經天（右一）聚會，也是喝開了。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

陳意涵的頻頻失誤，畫面播出後迅速在網路發酵，不少網友認為這已非單純緊張或吃螺絲，而是整體狀態都不在狀況內，而且從楊貴媚的臉色來看，恐怕未來難再同台。

PTT、Threads等社群平台湧入大量討論，不少網友直言：「她可能不太適合這種場合」「不只是吃螺絲而已吧」「很不專業、輕浮」，更有人認為陳意涵頻繁大笑、蹲下及倚靠楊貴媚等舉動，與頒獎典禮的莊重氣氛格格不入。

▲陳意涵（左）曾快人快語說安心亞（右）拍戲時會不停補護唇膏。（圖／翻攝自安心亞IG）

部分留言甚至相當犀利，批評她「完全不尊重舞台」「都已經當媽的人了還這麼失控」「作為台北電影節頒獎人真的很糟糕」。不過也有另一派網友替陳意涵緩頰，認為一場典禮失誤不能否定其當演員的成績。

背稿2天 喊冤失常

▲陳意涵（右）曾在臉書分享和林心如（左）、郭雪芙（中）開心喝酒的畫面。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

面對排山倒海而來的批評聲浪，陳意涵事後也在社群平台發文道歉，她坦言自己花了2天時間背稿，沒想到正式上台後仍然失常，對不起大家。

▲陳意涵看運動賽事同樣少不了喝一杯。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

曾與陳意涵合作《陽光女子合唱團》的鍾欣凌表示，陳意涵私下本來就是有些迷糊、可愛的個性，希望大家不要太苛責她，「有些專有名詞真的很難背，而且工作人員一直提醒不能講錯，上台反而更容易緊張。」

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