《黑暗榮耀》河睿帥暴風長大！　對曹汝貞一句話笑翻全網

記者張筱涵／綜合報導

曾在夯劇《黑暗榮耀》中飾演朴涎鎮（林智妍 飾）女兒「河睿帥」而受到觀眾喜愛的童星吳智律（오지율），近日透過YouTube節目曝光近況，昔日稚嫩模樣已悄悄褪去，升上小學六年級的她五官依舊清秀，卻多了幾分成熟氣息，讓不少網友驚呼「差點認不出來」。

▲吳智律長大許多。（圖／翻攝自韓網、YouTube／빠더너스 BDNS）



《黑暗榮耀》童星蛻變 小六模樣掀熱議

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YouTube頻道《빠더너스（BDNS）》日前公開最新影片，邀來曹汝貞宣傳將於31日上線的《現在外遇根本不是問題》。節目中，曹汝貞透露，希望能和劇中飾演自己13歲姪女的吳智律拉近距離，笑說對方以前總是黏著自己，現在卻像進入青春期，變得有些害羞。

隨後，曾在《黑暗榮耀》中飾演河睿帥父親「河度領」的鄭星一也驚喜現身，與主持人一起尋找吳智律。當她再次出現在鏡頭前時，已從當年可愛的小女孩蛻變成亭亭玉立的小學生，成熟模樣立刻引發討論。

▲吳智律升國中了。（圖／翻攝自Instagram／jiyul_m）



一句「沒空陪阿姨」 全場笑翻

節目中，鄭星一好奇詢問吳智律：「有沒有想跟曹汝貞阿姨一起做什麼？」沒想到她毫不猶豫回答：「沒有特別想，而且我明年要升國中了，要忙著準備，沒有時間跟阿姨玩。」成熟又直接的回應，讓現場眾人忍不住大笑。

演藝之路持續前進 網友驚呼：真的長大了

事實上，吳智律因《黑暗榮耀》中的河睿帥一角打開知名度，之後陸續演出《死期將至》、《Wonderfuls》等作品，持續累積演出經驗。

影片曝光後，也引發網友熱烈討論，紛紛留言表示：「真的長好快」、「臉完全沒變，只是長大了」、「差點認不出來」、「河睿帥竟然快升國中了」、「好像真的進入青春期了」，對她的成長速度感到相當驚訝。