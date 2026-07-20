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陸片《澎湖海戰》驚傳撤檔！上映前6天未獲龍標　戲院預告片停播

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歷史戰爭史詩大片《澎湖海戰》原定7月25日上映，在距離上映僅剩不到一週之際驚傳「撤檔」。該片在上映前6天仍未開啟預售，官方社群自6月5日後便毫無動態，院線排片傳出已全數清空。由於該片取材自清朝康熙年間施琅率福建水師攻台的歷史事件，未取得龍標（上映許可證）的消息一出，引發陸網熱議。

▲▼陸片《澎湖海戰》驚傳撤檔！上映前6天未獲龍標。（圖／翻攝自微博）

▲原本被視為大陸暑期檔大片之一的《澎湖海戰》，近日驚傳撤檔。（圖／翻攝自微博）

未獲公映許可證「龍標」

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《澎湖海戰》由鄭保瑞執導，鄭保瑞執導，王學圻、易烊千璽、趙麗穎、杜江、侯雯元等多位當紅明星參與演出，劇組甚至耗資復刻一比一古戰船，原本被視為2026暑期檔大片。

然而，根據國家電影局資料，該片至今僅有2021年的拍攝備案號，未能查詢到俗稱「龍標」的上映許可，截至目前為止，該片尚未透過平台開售預售票，也沒有相關宣傳。目前網路上流傳的撤檔通知雖尚未獲得官方證實，但另一部電影《群星閃耀時》已宣布提檔至同日上映，迅速填補了市場空缺，讓撤檔傳聞甚囂塵上。

▲▼陸片《澎湖海戰》驚傳撤檔！上映前6天未獲龍標。（圖／翻攝自微博）

▲《澎湖海戰》由王學圻、易烊千璽、趙麗穎、杜江、侯雯元等多位知名演員參與演出。（圖／翻攝自微博）

「大清打大明」史觀引爭議

《澎湖海戰》以1683年施琅率領福建水師攻打澎湖、完成台灣統一的歷史事件為背景，並以「孤懸必歸、分疆必合」作為首波宣傳主軸，一方面呈現清初海戰壯闊場景，另一方面則結合現今大陸在兩岸局勢主旋律敘事，引發外界關注。電影於2024年8月在福建泉州開拍，同年12月殺青。據悉，劇組為還原海戰場景，在福建泉州及江蘇無錫搭建大規模實景，包括約2萬8000平方公尺海戰場景及多艘一比一復刻古戰船，且搭建高達15公尺的大型露天藍幕攝影棚。

然而如今除了龍標問題，該片涉及的歷史敘事更在網路上掀起史觀論戰。影片描述清朝福建水師提督施琅擊敗明鄭政權的過程，讓觀眾面臨「大清打大明，該支持誰？」的尷尬處境。同時因為電影沒有取得龍標，甚至傳出部分戲院播放電影預告片被主管部門約談，被要求停止播放並刪除內容，網上有知情人士聲稱，電影原本要低調上映，後來「權威朋友」告知不會如期上映了。

▲▼陸片《澎湖海戰》驚傳撤檔！上映前6天未獲龍標。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸片《澎湖海戰》驚傳撤檔！上映前6天未獲龍標。（圖／翻攝自微博）

▲多位娛樂博主發文提及《澎湖海戰》撤檔消息。（圖／翻攝自微博）

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