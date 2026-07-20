網球女將照片遭加工AV封面！出道女優還同姓…氣炸求助日網揭難度

記者陳芊秀／綜合報導

30歲日本職業網球選手園田彩乃近日怒控，自己的社群照片遭成人網站FANZA上的AV作品擅自加工使用，甚至連出道AV女優名字「園田茉莉華」都疑似與園田彩乃同一個姓氏，引發外界關注。她昨日（19）再度發文，透露目前已委請律師協助，希望不要再有人遭遇相同情況。

▲園田彩乃活躍網球界。（圖／翻攝自IG）

園田彩乃於17日在X公開比對圖，指出一名粉絲發現，自己過去發布於社群平台的照片，竟被人未經同意加工後，出現在AV作品封面。她表示，照片是由攝影師寺尾義信拍攝，質疑對方未取得任何授權，並向網友詢問是否有法律途徑可以維權。該則貼文超過1000萬觀看，多達700多則留言，多數網友建議她蒐證提告、尋求律師協助。

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▲園田彩乃照片竟成AV女優出道作封面，發文求助。（圖／翻攝自X）

其中有網友分析，因為看不出臉，也無法辨識服裝，所以如果要以侵犯肖像權提告，或許會比較困難。但是為園田彩乃拍攝照片的攝影師，應該有可能以侵犯著作權為由提起訴訟。如果園田彩乃因為該張爭議照片導致名譽受損，也可依此求償。

而園田彩乃19日再次發文感謝外界提供建議，並強調整起事件的重點並非照片遭修改，而是「未經授權擅自使用」。她無奈表示，即使對方想加工照片，也至少應先取得本人同意，因為使用的明顯就是她公開發布於社群平台的照片。她透露，目前已向律師諮詢，身邊親友也正協助處理相關事宜，並希望透過這次事件，避免再有其他人遭遇相同的侵權情形。

▲園田彩乃震怒找律師。（圖／翻攝自X）

現年30歲的園田彩乃出身福岡縣，曾創下日本網球協會（JTA）單打第80名、雙打第56名的最佳排名。近年除了征戰球場，也積極經營社群平台，Instagram累積超過10萬名粉絲，並於去年推出首本30歲紀念寫真集。

▲園田彩乃擁有火辣身材，曾發行寫真集。（圖／翻攝自IG）