孫芸芸26歲女兒操肌！曬健身打卡照　笑喊：看完媽咪運動我也開始

圖文／鏡週刊

微風董娘孫芸芸26歲的女兒廖思惟（Trinity）經常在社群網站分享澳洲生活點滴，近日她在小紅書曬出一系列運動照片，透露受到媽媽影響，也開始運動。貼文曝光吸引不少粉絲留言討論。

自稱不愛運動？ 長期靠TRX雕塑少女體態？

廖思惟近日在小紅書發文：「看完我媽咪運動我也開始」，並貼出幾張照片，只見她穿著灰色針織上衣，手拿一杯奶昔自拍，氣色看上去相當好。另一張則是在健身房拍下跑步機，似乎準備展開訓練，之後再曬出手持奶昔的照片，記錄運動日常。

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▲廖思惟分享健身打卡照，透露受到媽媽孫芸芸影響，也開始培養運動習慣。（翻攝自廖思惟小紅書）



有網友好奇，問她喝什麼飲料？廖思惟親自回覆：「焦糖咖啡高蛋白奶昔。」還有不少網友留言：「你們家都太自律了，都是大美女」「太美了」「好巧啊，我今天下午也要運動」「什麼時候可以分享保養心得」「喜歡做什麼運動」等。

曾暴瘦剩41公斤掉髮、暈倒？ 如今維持健康50公斤？

事實上，廖思惟雖然自稱「不愛運動」，但長期追隨母親孫芸芸的習慣，透過TRX懸吊訓練雕塑全身線條，即便她已經是一個孩子的媽媽，依然維持少女體態。

飲食方面，廖思惟注重蛋白質均衡，減少精緻糖分，喜歡吃酪梨、鮭魚沙拉、白肉、大量蔬果，餐間則補充水果或少量小點心，還開設烹飪社群帳號，與網友分享自己做的美食。目前體重維持在50公斤左右的她曾分享，過去暴瘦到41公斤，導致掉髮、暈倒等慘痛經驗，呼籲粉絲「健康快樂最重要」，不要盲目追求極瘦身材。

▼廖思惟跟媽媽孫芸芸長得很像。（翻攝孫芸芸IG）





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