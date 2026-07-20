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突現身觀眾席！金明洙近距離寵粉「被拱露腹肌」害羞：安靜安靜

記者林汝珊／台北報導

韓國男團INFINITE成員金明洙（L）19日於Legacy TERA舉辦個人FAN-CON，一開場以〈Way you are〉、〈1/3〉揭開序幕，一出場就用中文向粉絲打招呼：「大家好，我是金明洙！」台北天氣炎熱，他也先關心粉絲身體狀況，並表示台北是此次海外巡演最後一站，希望大家一起留下最熱情的回憶。

▲金明洙來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

▲金明洙來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

聽見台下尖叫聲不斷，金明洙笑說，兩年前來台時學會了中文「安靜」，今天應該會一直用到這句話，還請工作人員把觀眾席燈光打亮，希望能清楚看到每位粉絲。他接著演唱〈One more time〉、〈Talk to you〉等歌曲，更透露〈One more time〉是自己最喜歡的作品，還臨時加碼清唱一小段。他也驚喜清唱中文歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，標準發音讓全場粉絲驚呼連連。

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被問到如果舉辦生日派對，希望在城市還是海邊時，台下粉絲狂喊「海邊」，甚至有人大喊想看腹肌，讓金明洙立刻笑著制止：「不可以，安靜安靜！」原本偏好城市夜景的他，最後仍考量到希望能和更多粉絲一起參加，改選海邊。

▲金明洙觀眾席驚喜現身，超寵粉。（圖／記者林汝珊攝）

▲金明洙觀眾席驚喜現身，超寵粉。（圖／網銀國際影視提供）

演唱會尾聲，金明洙帶來〈Stay Close〉時笑稱：「這首歌真的很有男人味，畢竟我是30歲的男人嘛！」台下立刻爆出笑聲，他忍不住反問：「你們怎麼都是這種反應？」逗得全場笑翻。

安可時，金明洙更從觀眾席驚喜現身，一邊演唱〈Memory〉、〈The Nights That I Miss You〉及〈Love U Like U〉，一邊繞場與粉絲近距離互動。金明洙感性表示：「巡演跑了很多城市，但台北粉絲真的很特別，我說的每一句話，你們都會立刻回應我，這是第一次遇到，真的很開心。」並以〈What's Not To Love〉為演出畫下句點，告白粉絲：「我愛你們。」

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金明洙INFINITE台北演唱清唱中文粉絲互動

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