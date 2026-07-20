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野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓　拎名牌包嗑平價美食超反差

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓！　拎名牌包坐店裡嗑平價美食超反差

圖文／鏡週刊

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女兒林恬兒（Emily）近日來台北，除了替好友關穎慶祝50歲生日外，也把握時間重溫童年回憶，到台北吃「東區粉圓」，展現私下親民的一面。

童年回憶都在台灣？　來台必吃東區粉圓？

41歲的林恬兒日前IG限時動態分享現身台北知名老字號甜品店「東區粉圓」的畫面，可見她身穿淺藍色平口套裝、戴著墨鏡，站在店門口品嚐招牌粉圓冰，她用英文寫下：「美好的童年回憶。」流露對台灣的深厚情感。

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野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓！　拎名牌包坐店裡嗑平價美食超反差

▲林恬兒到台北東區粉圓朝聖，一邊品嚐招牌粉圓冰，一邊以英文寫下：「美好的童年回憶。」（翻攝emilylam.ho IG）

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓！　拎名牌包坐店裡嗑平價美食超反差

▲林恬兒坐在店內享用東區粉圓，表示自己是個「超級愛吃甜食的女孩」。（翻攝emilylam.ho IG）

另一則限動中，林恬兒坐在店內享用甜品，還用發文自嘲：「只是一個超級愛吃甜食的女孩。」身為「百億千金」的她，和其他客人一樣坐在店內享用平價甜品，畫面超反差。此外，她還分享一張站在熱炒店料理台前的照片，表示那是她「最喜歡的宵夜地點」。

百億千金也愛平民美食？　熱炒店竟是最愛宵夜地點？

事實上，林恬兒近日來台，為好友關穎慶生，期間也陸續曬出牛肉麵、紅油抄手等台灣美食，如今再分享熱炒店與東區粉圓等私房愛店，不只勾起童年回憶，也讓粉絲一窺她來台必訪的美食清單。

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓！　拎名牌包坐店裡嗑平價美食超反差

▲林恬兒分享造訪熱炒店的照片，並透露這裡是自己最喜歡的宵夜地點。（翻攝emilylam.ho IG）

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳母親謝玲玲的美貌，還是一名學霸，擁有美國哥倫比亞大學政治系碩士學位，才貌兼備。2014年她與前全國政協常委、富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有1子1女，一家四口幸福美滿。

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓！　拎名牌包坐店裡嗑平價美食超反差

▲林恬兒（右）之前來台北跟好姊妹關穎（左）聚會，幫她慶祝50歲生日。（翻攝emilylam.ho IG）


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