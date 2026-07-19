周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人：也算好事一件

記者王靖淳／綜合報導

女星周曉涵近日因為在社群分享一張「跟大家一起下班擠捷運」的照片，讓不少粉絲直呼好想巧遇，照片曝光後甚至還傳到韓網去，登上Naver娛樂新聞第一名點閱。為此，她今（19）日再度透過社群發聲了！

▲周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵透露，當天拍攝工作順利收工後，身旁的工作人員問她：「妳要不要先叫車？」結果她主動提議：「沒事，我跟妳一起搭捷運。」由於當時正值下班尖峰時刻，對方隨即提醒周曉涵：「搭捷運？現在下班時間耶。」不過，周曉涵聽完後則表示：「就是下班時間，所以搭車會很塞啊。」

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▲周曉涵坦言最常騎腳踏車。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

緊接著，工作人員再次向周曉涵確認：「確定餒？文湖線車廂比較小會很擠哦。」面對對方的擔憂，周曉涵直呼：「不用擔心啦！真的！」隨後便擠進車廂，並在社群曬出隨手拍的自拍照。面對照片曝光後掀起討論，周曉涵笑稱：「確實鮮少在上下班時段搭捷運，想說拍照紀錄一下，沒料到竟意外受到關注，如果因此能推廣大眾交通運輸，也算好事一件吧。」