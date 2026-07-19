才崩潰淚崩！　滅火器無預警曝「重磅喜訊」粉暴動了

▲滅火器台北小巨蛋完美落幕。（圖／記者呂佳賢攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團滅火器今（19日）迎來「2026 ON FIRE DAY 滅火器台北小巨蛋演唱會」第二日演出，現場特別播放一段VCR，由多名歌迷向滅火器深情告白，面對兩天共吸引2.2萬名歌迷進場支持，主唱楊大正感性表示，歌迷用「一分鐘完售」的行動成為樂團最堅強的後盾，「原來我們的音樂真的會讓人感到共鳴、讓人得到力量，這對我們做音樂的人來說是最大的肯定，謝謝你們帶我們到這裡，謝謝你們用一分鐘，讓滅火器知道可以唱兩場小巨蛋。」

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▲▼滅火器感性告白歌迷。（圖／記者呂佳賢攝）



演唱會尾聲，楊大正在最後Talking難掩激動表示：「好捨不得喔，最後一首歌了。除了感謝，還是滿滿的感謝。」他表示不曉得歌迷能否理解，站上台北小巨蛋對滅火器而言，「是一件多麼困難、多麼不可思議的事情。」他也回顧10年前成立火氣音樂的契機，「不是喜歡當老闆，而是不得不跟前公司解約，在演藝事業中，只要牽扯到意識形態，就很難發展，所以我們選擇自己開公司。」接著直言：「對我來說，土地認同不是一種選擇，我必須先當一個台灣人。」

楊大正感謝歌迷一路陪伴滅火器完成兩天、2.2萬人的台北小巨蛋演唱會，「這件事情可以告訴很多人，在台灣，你有另外一種選擇。你可以像滅火器這樣，條件沒有那麼好、已經有點年紀的樂團，還是可以攻佔兩場小巨蛋；最重要的是，可以自由自在地說自己心裡想說的話，唱自己心裡想唱的歌。」

最後，他向全場喊話，希望住在台灣、住在這座島上、坐在這艘船上的人，都能牽起彼此的手、擁抱彼此，不要輕易被分化，「因為最終，還是只有我們能夠守住這個地方，把它帶往更美好的方向。」並以「晚安台灣，謝謝大家」為演唱會畫下句點，就在全場以為演出正式落幕時，滅火器再拋出驚喜彩蛋，正式宣布將於12月12日在高雄巨蛋舉辦《2026 ON FIRE DAY》加場演出，邀請歌迷年底再度相聚。

