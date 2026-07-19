爸又無預警住院！　滅火器楊大正唱一半崩潰淚崩...全場跟著哭

▲滅火器台北小巨蛋演唱會day2。（圖／記者呂佳賢攝）

記者翁子涵／台北報導

金曲樂團滅火器今（19日）迎來「2026 ON FIRE DAY 滅火器台北小巨蛋演唱會」第二日演出，才唱到第二首歌現場上萬歌迷情緒就沸騰不已，直接開圈、開牆，甚至跟攝影師玩起人體衝浪，氣氛嗨到最高點，在演唱〈最後一個〉時，主唱大正感性分享，「自從這首歌出來以後，常收到許多新人的婚禮播放授權詢問信，這就是我想要的！我希望這首歌佔據各大婚宴會館！」

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▲▼滅火器經典歌連飆。（圖／記者呂佳賢攝）



而4月楊大正受訪時，爸爸去年曾因細菌侵腦一度命危，好在治療後已好轉，不過唱到《心內話》前，楊大正心疼吐露：「這首歌是寫給家人的，昨天唱到這首歌我有哭，我想到我爸在夏令營（醫院）受苦受難，有些無力感在心裡。」團員也連忙安慰：「會康復的。」演唱過程中，他更是難掩激動情緒崩潰淚崩。

楊大正也感性表示：「 以前對家人有種很奇特的心情，生活過得不是很好，就不敢聯絡，怕展現脆弱，怕他們擔心，這首歌寫的時候還沒30歲，現在唱的感覺不太一樣，昨天團員爸媽都有來，應該對我們很放心了。」唱到《給女兒》前，升格新手爸的宇辰也笑說：「從沒想過生完小孩會變這樣，這次上來台北一周，總彩睡不著，打開手機一直看我太太跟女兒的照片，一回神發現我已經哭了。」楊大正笑虧：「歡迎加入女兒傻瓜。」宇辰則打趣：「我討厭這樣的自己。」

隨後，大正向愛情長跑多年、即將步入禮堂的演唱會工作人員獻上新婚祝福，他感性表示：「愛情是這個世界上數一數二美好的事情。」他也透露昨晚有許多朋友來看演唱會，「在後台說我們好奇怪，在小巨蛋唱跟live house差不多，所以今天敦化南路live house正式達成！」讓全場笑翻。

