賈永婕迎52歲提早收慶生影片　見尪入鏡笑瘋：你到底多想紅？

記者王靖淳／綜合報導

台北101董事長賈永婕將於21日迎來52歲生日，平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日發文公開一段2分03秒的生日祝福影片，並以幽默的口吻向老公喊話：「笑死我了啦！老公，你到底是有多想紅？」

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕透露，事情發生在星期五早上，當時她一如往常認真地跟團隊開會，沒想到會議進行到一半時，身旁的同事突然對她說：「董事長，有一支簡報影片要看。」由於事發突然，她心裡還以為是公務上的重要內容，於是立刻認真盯著螢幕，結果完全沒有料到這根本不是工作簡報，而是台北101工作夥伴們為她精心準備的生日驚喜，讓她相當感動。

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▲賈永婕收生日祝福。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕分享，影片中居然出現了她最崇拜的帥哥Waldo，對方不僅是攀岩大神，先前更曾擔任Alex完成任務，更是「一路帶著我爬上101頂端的人。」不過，影片中最精彩的彩蛋莫過於她的另一半，賈永婕忍不住調侃老公相當悶騷，這回連在她的生日影片都要搶鏡頭，「老公啊，你的生日祝福到底是在祝福我，還是在罵我？害我一邊感動，一邊笑到不行。」