黑嘉嘉喊他「叔叔」竟被誤會26年！　江宏恩親揭兩人真實關係

記者孟育民／台北報導

32歲「圍棋女神」黑嘉嘉近來再度因一段「家族關係」掀起討論。有網友翻出她童年時曾與演員江宏恩同台錄影，還找出她過去在社群發文稱呼對方「江宏恩叔叔」，加上網路長年流傳兩人是叔姪關係，讓不少人深信不疑。沒想到，江宏恩今（19日）出席健康論壇時親自駁斥傳聞，強調雙方根本沒有血緣關係，當年只是配合節目安排演出。





▲江宏恩出席健康論壇。（圖／康博診所提供）

江宏恩回憶，當時仍在民視拍戲，受邀錄製《綜藝旗艦》，製作單位為了節目效果，安排年僅8歲的黑嘉嘉以「姪女」身分一起上節目，因此多年來才讓外界誤以為兩人真的是親戚。他笑說：「那時候就是設定好的，現在YouTube都還找得到。」

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更讓他哭笑不得的是，這個誤會一路流傳十多年，不僅網友深信不疑，就連網路百科資料都出現錯誤。他坦言，這是第一次有媒體向他求證，「這麼多年來，從來沒有人問過我，大家一直都說她是我姪女。」他甚至以自己的婚禮為例，「如果真的有親戚關係，我的婚禮她應該會來吧？這樣不就突破盲腸了嗎？」

▲江宏恩澄清外界誤會。（圖／康博診所提供）

至於黑嘉嘉2012年曾分享兩人合照，還寫下「江宏恩叔叔」，江宏恩也解釋，那張照片正是錄影時拍下，當時只是延續節目設定，並非真實身分。他表示，自己從未順勢承認兩人是親戚，「我更不可能打蛇隨棍上，說她就是我姪女，那樣不是更不對嗎？因為本來就不是真的。」最後也再次澄清，自己唯一有血緣關係的名人親戚，只有名廚江振誠。