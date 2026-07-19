林智妍、李到晛約會被拍！交往3年「目擊者曝甜蜜互動」：感情真的很好

記者林汝珊／綜合報導

南韓演員林智妍與李到晛因合作Netflix夯劇《黑暗榮耀》擦出愛火，2023年4月大方認愛後，一直穩定交往。近日兩人再度被民眾直擊一同現身高爾夫球場，甜蜜互動畫面曝光後，立刻掀起韓網熱議。

▲林智妍、李到晛認愛3年感情穩定。（圖／翻攝自IG）

近日有網友韓網發文分享目擊經過，表示當天巧遇李到晛與林智妍一起到高爾夫球場，推測兩人是相約打球約會。原PO透露：「兩人一直待在一起，看起來感情真的很好。」更笑說，自己一開始還誤以為李到晛是職業運動員，「他的身材真的太好了，兩人互動也非常甜蜜，讓人印象深刻。」

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▲林智妍平時就愛打高爾夫球。（圖／翻攝自IG）

貼文曝光後迅速在韓網瘋傳，網友紛紛留言：「原來還是交往得很好」、「真的很替他們開心」、「是一直默默支持的一對情侶」，替兩人的戀情送上祝福。

林智妍與李到晛因合作《黑暗榮耀》結緣，轉眼已穩定交往3年。先前林智妍受訪時，被問到公開戀愛會不會有負擔？她也大方表示，兩人互相給了對方很多應援，也從中得到很好的影響，「他的存在本身就讓我非常感激」，大方放閃男友。

▲林智妍、李到晛先前也被目擊約會。（圖／翻攝自Ｘ）