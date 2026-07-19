A-Lin開唱大咖嘉賓是他！　合體R＆B男神尬嗓粉全嗨翻

▲ A-Lin在北京開唱 。（圖／众悅娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后A-Lin自17日起一連三天在北京舉辦「A-Lin Journey 歌跡 世界巡迴演唱會」，繼首日邀來師妹琟娜（VERNA）擔任嘉賓，第二天則驚喜迎來同門師弟宋念宇（小宇）站台，兩人合唱〈終於說出口〉掀起全場高潮。小宇演出後笑稱A-Lin是「永遠的師姐」，A-Lin立刻笑回：「我們同年耶，年紀一樣！」小宇也表示，相隔20年後兩人再度成為同門，「繞了一點路，現在又在同一家公司，真的很驚喜。」

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▲▼ A-Lin熱力嗨唱，掀起高潮 。（圖／众悅娛樂提供）

接著兩人再合唱〈完整的浪漫〉，A-Lin透露自己一直很喜歡R&B，笑說：「我私下、公開演出也很愛轉來轉去、R來R去，但都沒有你R得好！」她也提到，〈完整的浪漫〉是小宇當年替她創作的第一首R&B作品，「真的是轉到九彎十八拐。」兩人互動逗趣，引來全場笑聲不斷。

演出尾聲，A-Lin驚喜選唱張惠妹經典歌曲〈連名帶姓〉，熟悉旋律一響起，全場上萬名歌迷立刻跟著大合唱。唱畢後，她笑說：「天啊！不是我的歌，還叫成這樣！」並透露〈連名帶姓〉一直是自己最喜歡的歌曲之一，「和大家一起唱這首歌很過癮！」全場掌聲與歡呼聲持續不斷。

此外，A-Lin也在北京站首度公開演唱最新單曲〈一個人〉，並分享這首歌與戴佩妮的緣分。她透露，當時兩人因班機延誤聊了很久，自己鼓起勇氣問戴佩妮：「Penny姐，妳有歌嗎？」讓對方當場愣住笑回：「妳也太突然了吧！」隨後戴佩妮播放自己的創作給她聽，A-Lin聽完立刻說：「這是我的歌！」即使戴佩妮反問「妳確定？」她仍毫不猶豫回答：「我確定，這就是我的歌。」最終促成雙方合作，也讓〈一個人〉成為A-Lin的新作品。

