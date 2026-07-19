吳宗憲離婚張葳葳12年！吳姍儒幫辦手續　本人親揭分開內幕

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲與張葳葳1990年結婚，婚後育有3女1子，過去鮮少談及家庭生活，日前才坦言夫妻早已分居。沒想到昨（18日）他帶著《憲憲同樂會》登上馬來西亞雲頂世界雲星劇場演出時，竟首度鬆口透露，兩人其實早在12年前就已離婚，話一出引發全場震驚。對此，記者求證吳宗憲本人，他證實此事，並表示當年是和平離婚，沒有刻意隱瞞，只是一直沒有對外特別提起。

▲吳宗憲坦承已離婚12年。（圖／記者孟育民攝）

吳宗憲罕見談及私生活，在馬來西亞演出時首度透露，自己已與張葳葳離婚12年，且將財產權全數留給前妻，更表示當年協助辦理離婚手續的人，正是大女兒吳姍儒（Sandy）。

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而他談到與張葳葳決定分開的原因，吳宗憲強調，兩人的婚姻並沒有外界想像中的激烈衝突或不愉快，而是在彼此人生方向逐漸不同後，和平結束婚姻。他透露，前妻後來投入教會擔任傳道人，自己則持續專注於演藝事業，雙方都各自忙碌。

至於離婚消息再度掀起外界討論，他則表示：「我的事，都已經是塵封往事，何必老調重提！回來台北再跟大家報告啦！」他透露，目前人在新加坡工作，剛忙完演唱會，接著還得一路忙到凌晨一、兩點，言談間也透露近期行程相當緊湊。