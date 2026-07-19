林襄「對馬傑森扭腰熱舞」12秒片曝光　嘟嘴撒嬌：誰叫你不答應我

記者王靖淳／綜合報導

中華職棒明星賽18、19日在台北大巨蛋登場，其中林襄與馬傑森的公開互動格外受到關注，她還戴頭紗告白男方「你願意嗎？」引發全場暴動。平時會透過社群記錄生活的林襄，事後也PO出一段12秒短片公開示愛馬傑森，內容曝光後，再度掀起討論。

▲林襄放閃馬傑森。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



透過林襄分享的影片可見到，她身穿一件淺色的短版上衣，合身的剪裁突顯出纖細的螞蟻腰及腹肌。她的下半身搭配一件黑色的高腰貼身短褲，完美襯托出勻稱的長腿，腳上則穿著白色厚底運動鞋搭配運動白襪。林襄頭上特別戴著一個毛茸茸豹紋耳造型的髮圈，整體造型相當俏皮可愛。

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▲林襄俏皮留言。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

畫面中，林襄與馬傑森在撞到彼此的肩膀後，她原本捲起袖子作勢要與馬傑森打架，結果下秒開始對著男方扭腰擺臀，同時也不忘露出嘟嘴賣萌的表情，並在影片底下俏皮寫道「來硬的不行，只好賣萌，誰叫你不答應我（開玩笑）。」畫面曝光後，湧入大批網友朝聖讚道「好可愛」、「好看愛看多拍」、「這對太可愛了，好好嗑」，掀起不小的討論。