謝京穎生完雙胞胎陷兩難！　吐無助心聲：每晚都在癡心妄想間徘徊

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，今年5月中平安生下雙胞胎女兒，平時會透過社群記錄生活的她，昨（18）日在Threads發文透露，自己每天晚上都在陷入兩難的情況。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

謝京穎在文中求助，感性吐露自己「每天夜晚都在要不要叫她們起床喝奶，跟還是癡心妄想著她萬一就睡過夜了呢之間徘徊。」談起這內心小劇場，謝京穎坦言，如果真的把女兒叫醒，心裡又忍不住擔心「叫了，喝了奶會不會又不睡覺了」，但如果選擇放手讓她們繼續睡，看著「她睡得很香甜，我要叫她嗎？」的模樣，又讓她陷入為難。

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▲謝京穎坦言每晚都陷入兩難情況。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

謝京穎直接在文中無助表示「在線等」，更在留言區焦急補充說明「忘記說了，都還沒5公斤。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖留言，紛紛寫下具體建議與經驗分享，為此謝京穎事後也開心寫下：「謝謝大家的線上支援，昨晚沒叫她11:20喝完奶，5:30才喝，寶貝才剛4公斤。」