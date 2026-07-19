日樂團來台叫賣！甜喊「很便宜喔」拉客　放話早餐嗑30顆饅頭

記者林汝珊／台北報導

日本新生代女子樂團Faulieu.今（18日）在台北HANASPACE花漾展演空間舉行《Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-》台北站演唱會。台灣粉絲特別準備寫滿祝福的應援手幅，主唱Canaco透露，去年首度來開唱時收到的應援物至今仍珍藏在家中，讓她再次感受到台灣粉絲滿滿的心意。

▲Faulieu.二度來台開唱。（圖／Amuse提供）

Faulieu.以〈蒼い春〉（青澀青春）、〈YOLO!!!!〉揭開序幕，一連帶來18首歌曲，包括動畫《容易對付的惡魔大人》主題曲〈初恋モーメント〉（初戀Moment）、日劇《子宮戀愛》片尾曲〈愛煩い〉（愛的煩惱）等作品，〈CANDY POP〉時更向台下大撒糖果，四位成員也不時用中文喊出「大家開心嗎」、「一起唱」，與全場熱情互動。

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中場的聊天時間，團員們分享此行最期待的台灣美食。鼓手Mimori笑說自己愛上豆花，回日本後甚至自己動手做；吉他手Kaho則開玩笑表示，明天早餐目標是「吃30顆饅頭」，引發全場驚呼。主唱Canaco心心念念大雞排，還指定要配噶瑪蘭威士忌調酒；貝斯手Ayano則大讚牛軋餅，推薦日本粉絲一定要買回去當伴手禮。

演唱會也安排周邊商品介紹橋段，Kaho拿起收納包，用中文甜喊「很便宜喔」、「超低價」，逗得全場笑聲不斷；Ayano原本準備介紹推巾，卻得知現場早已完售，只好笑說：「沒有毛巾的人，就請揮動拳頭一起享受吧！」

演出尾聲，Canaco感性表示，雖然彼此使用不同語言、隔著一片海洋，但正因為大家願意來聽她們的音樂，Faulieu.才能在台北舉辦專場，曾有粉絲說「你們的音樂是我心靈的支柱」，讓她們相當感動，也承諾只要大家需要，她們就會持續透過音樂與大家相見，並立下一定會再回來的約定。安可則帶來〈紡ぐ〉（編織）、〈SPICA〉，最後在〈蒼い春〉（青澀青春）的歌聲中，為第二次台北專場畫下完美句點。