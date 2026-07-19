ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

ITZY留真「伸手喬褲檔」挨轟不雅
「這生肖」本周運勢旺到爆！
辣模更衣室遭偷拍！竟是熟識攝影師
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃橞 福娃醬 籃籃 李多慧 統神 藍正龍 周曉涵 洪蓉

日樂團來台叫賣！甜喊「很便宜喔」拉客　放話早餐嗑30顆饅頭

記者林汝珊／台北報導

日本新生代女子樂團Faulieu.今（18日）在台北HANASPACE花漾展演空間舉行《Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-》台北站演唱會。台灣粉絲特別準備寫滿祝福的應援手幅，主唱Canaco透露，去年首度來開唱時收到的應援物至今仍珍藏在家中，讓她再次感受到台灣粉絲滿滿的心意。

▲▼Faulieu.二度來台開唱。（圖／Amuse提供）

▲Faulieu.二度來台開唱。（圖／Amuse提供）

Faulieu.以〈蒼い春〉（青澀青春）、〈YOLO!!!!〉揭開序幕，一連帶來18首歌曲，包括動畫《容易對付的惡魔大人》主題曲〈初恋モーメント〉（初戀Moment）、日劇《子宮戀愛》片尾曲〈愛煩い〉（愛的煩惱）等作品，〈CANDY POP〉時更向台下大撒糖果，四位成員也不時用中文喊出「大家開心嗎」、「一起唱」，與全場熱情互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中場的聊天時間，團員們分享此行最期待的台灣美食。鼓手Mimori笑說自己愛上豆花，回日本後甚至自己動手做；吉他手Kaho則開玩笑表示，明天早餐目標是「吃30顆饅頭」，引發全場驚呼。主唱Canaco心心念念大雞排，還指定要配噶瑪蘭威士忌調酒；貝斯手Ayano則大讚牛軋餅，推薦日本粉絲一定要買回去當伴手禮。

演唱會也安排周邊商品介紹橋段，Kaho拿起收納包，用中文甜喊「很便宜喔」、「超低價」，逗得全場笑聲不斷；Ayano原本準備介紹推巾，卻得知現場早已完售，只好笑說：「沒有毛巾的人，就請揮動拳頭一起享受吧！」

演出尾聲，Canaco感性表示，雖然彼此使用不同語言、隔著一片海洋，但正因為大家願意來聽她們的音樂，Faulieu.才能在台北舉辦專場，曾有粉絲說「你們的音樂是我心靈的支柱」，讓她們相當感動，也承諾只要大家需要，她們就會持續透過音樂與大家相見，並立下一定會再回來的約定。安可則帶來〈紡ぐ〉（編織）、〈SPICA〉，最後在〈蒼い春〉（青澀青春）的歌聲中，為第二次台北專場畫下完美句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Faulieu台北演唱會日本女團台粉應援台灣美食

推薦閱讀

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

2小時前

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

6小時前

昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子

昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子

7小時前

抗癌網紅黃橞逝世！　曾被斷言「僅剩3個月壽命」堅強抗病近4年

抗癌網紅黃橞逝世！　曾被斷言「僅剩3個月壽命」堅強抗病近4年

23小時前

統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」　老婆急下禁令

統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」　老婆急下禁令

17小時前

失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

19小時前

前偶像田中聖出獄5個月現身　認了下體入珠3顆

前偶像田中聖出獄5個月現身　認了下體入珠3顆

7/17 11:35

Jennie疑認愛？突曬「貼身緊靠神祕男」親密照　網崩潰：別嚇我

Jennie疑認愛？突曬「貼身緊靠神祕男」親密照　網崩潰：別嚇我

11小時前

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」真實身材全被拍

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」真實身材全被拍

20小時前

ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開

ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開

4小時前

獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

7/18 16:05

才爆戀愛2個月！aespa Giselle「再曬親密合照」替他慶生

才爆戀愛2個月！aespa Giselle「再曬親密合照」替他慶生

5小時前

熱門影音

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥
林襄賣力唱跳 馬傑森台下反應

林襄賣力唱跳 馬傑森台下反應
沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」
汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥

汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥
藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」

藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」
《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型

《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型
華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節
小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女
藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣
周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

沈建宏爆劈腿慣犯！女友批「道德淪喪」　愧疚認了「做錯事」：沒有給夠忠誠度

沈建宏爆劈腿慣犯！女友批「道德淪喪」　愧疚認了「做錯事」：沒有給夠忠誠度

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

【高溫又暴雨】上午飆35.8度午後突降暴雨　彰化民眾淋成落湯雞：以為又有颱風

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

謝京穎生完雙胞胎陷兩難！　吐無助心聲：每晚都在癡心妄想間徘徊

2小時前0

日樂團來台叫賣！甜喊「很便宜喔」拉客　放話早餐嗑30顆饅頭

2小時前1615

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

2小時前0

520才剛認愛！海產單膝下跪求婚女友「台上甜吻」　吳宗憲全程見證幸福

2小時前10

《百味人生》反派被罵爆！楚翔遭網友怒嗆「不要臉」　高EQ正面回應了

3小時前10

20歲跟40歲男人一樣幼稚？台劇《欠妳的那場婚禮》看完10集最大遺憾

3小時前10

IG滑到照片直接選他！龐克主唱一夕變男主角　拿到角色當街哭了

3小時前11

小S不介意老公見前任！驚爆許雅鈞前女友撂狠話「本來住帝寶的是我」

3小時前0

星戰大導千金發片！葛蕾西自嘲「地獄之女」　傳訊向母懺悔：我以前是恐怖份子

3小時前1

鄭宜農爆前夫楊大正「搶人」！　號召2千人幫出氣「內幕曝光」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳
    2小時前3015
  2. 法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲
    6小時前1820
  3. 昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子
    7小時前3250
  4. 抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病
    23小時前5612
  5. 統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」
    17小時前126
  6. 女星罵同業毀演藝路年收剩11元後悔了
    19小時前149
  7. 田中聖現身　認了下體入珠3顆
    7/17 11:35
  8. Jennie疑認愛？突曬「緊貼神祕男」親密照
    11小時前141
  9. 籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」
    20小時前2010
  10. ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」
    4小時前148
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合