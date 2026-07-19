《百味人生》反派被罵爆！楚翔遭網友怒嗆「不要臉」　高EQ正面回應了

記者孟育民／台北報導

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情持續升溫，楚翔飾演的「假太子」葉冠瑋為掩蓋身世真相不擇手段，近來接連使壞，不僅狠心對家人下手，還與郭雅棠飾演一心想攀上豪門的「鐘世茵」聯手算計，兩人組成的「心機反派組合」讓觀眾看得氣到牙癢癢，成為網友熱議焦點。首次挑戰心機女的郭亞棠則坦言，世茵並非天生愛慕虛榮，而是因童年創傷害怕再次被拋棄，才會不顧一切想往上爬，希望觀眾在生氣之餘，也能理解角色背後的無奈。

▲《百味人生》楚翔、郭亞棠演出反派被觀眾罵。（圖／三立提供）

楚翔表示，相較於正派角色，反派更有發揮空間，也能藉角色宣洩情緒，「平常生活壓力滿大的，演反派的時候，不管台詞還是動作，都可以在戲裡盡情釋放，所以演起來很過癮。」由於角色實在太壞，他也收到不少入戲太深的網友私訊，「有人直接罵我『你怎麼這麼不要臉』，還有人說『你爸媽辛苦把你生下來，你怎麼可以演這種角色』。」尤其先前對阿公下狠手的劇情播出後，更掀起一波怒火。

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不過楚翔倒是看得很開，笑說：「看看就好，我不會在意，就算大家一直罵，我還是要繼續壞，因為一切都是照劇本走。」他也認為，觀眾願意投入情緒，正代表角色塑造成功。

▲楚翔心態正面。（圖／三立提供）

劇中與楚翔有不少對手戲的郭亞棠，首次挑戰心機女「鐘世茵」，劇中為了攀上豪門、不斷向上爬，被不少觀眾形容是「攀高枝心機女」。不過郭雅棠認為，世茵並非天生愛慕虛榮，而是因童年差點被賣掉，害怕再次被拋棄，才會拼命想證明自己的價值。

談到角色，郭雅棠也意外分享自己的成長故事。她透露，父母在她很小時就離婚，自己跟著爸爸生活，從小便非常努力爭取每一次上台表演、演講及朗讀比賽的機會，而且一定要求自己拿到前三名，「如果沒有前三名，我會覺得參加沒有意義。」她坦言，當時最大的動力，就是希望爸爸能以自己為榮，也曾經抱著一點孩子氣的念頭，「想讓媽媽後悔放棄了一個這麼優秀的女兒。」

▲郭亞棠為劇中角色說話。（圖／三立提供）

不過郭亞棠也表示，自己和世茵最大的不同，在於從小就被爸爸、奶奶、嬸嬸疼愛長大，「我們家重女輕男，我是家裡唯一的女生，大家都把我當寶。」因此她從未缺乏愛，只是特別想證明自己值得被肯定。此外，郭亞棠笑說，小時候爸爸事業曾經相當成功，自己幾乎是「含著金湯匙出生」，但父母離婚後，爸爸一度意志消沉，家境也跟著改變，「可以說是含著黃金出生，結果黃金變大便。」這段人生經歷，也讓她更能理解世茵渴望翻身、想往更高階層爬的心境。

▲楚翔、郭亞棠。（圖／三立提供）



由於是第一次挑戰心機反派，郭亞棠坦言壓力不小，幸好楚翔在片場給了她不少幫助，兩人經常一起討論角色、情緒與肢體設計。她笑爆料，有一場她和楚翔在飯店挑逗戲，摸臉、勾引等小動作，全都是楚翔親自示範，「我覺得超好笑，竟然是一個男生教女生怎麼挑逗人。」