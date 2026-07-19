IG滑到照片直接選他！龐克主唱一夕變男主角　拿到角色當街哭了

記者林汝珊／台北報導

西班牙新生代男星米奇馬丁（Mitch Martín），因主演柏林金熊獎導演卡拉西蒙（Carla Simón）獲獎新片《這年夏天，愛之尋謎》（Romería）聲名大噪，入圍今年「西班牙奧斯卡」哥雅獎最佳新演員獎，被視為影壇的潛力新星。

▲米奇馬汀(右)自帶搖滾惡習《這年夏天，愛之尋謎》獲青睞。（圖／海鵬提供）

米奇馬丁原是西班牙車庫龐克、華麗搖滾樂團「Boston Babies」的主唱兼吉他手，以狂放、不羈的舞台魅力和復古的搖滾風格著稱。擁有一頭標誌性的捲髮與強烈的復古文藝氣質的他，因曾與傳奇女星冰芭波塞的女兒、同為音樂人的朵拉波絲蒂荷（Dora Postigo）交往過，在西班牙擁有相當高的關注度。

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▲米奇馬丁(右)斜槓演戲入圍哥雅獎。（圖／海鵬提供）

有趣的是，米奇馬丁從來沒想過要演戲，只因為導演卡拉西蒙有天在Instagram上滑到他的照片，被他的眼神和獨特的時代感氣質所吸引，才主動聯繫他的經紀人邀請他來試鏡，最後竟雀屏中選。而他在演出本片之前，根本沒看過導演卡拉西蒙的任何一部電影，甚至不知道這號人物。而試鏡流程長達數個月，早讓他心力交瘁。卻就在某天趕場酒吧的路上，經紀人告知他拿到角色，這位龐克青年竟就在馬德里大馬路上放聲大哭，差點嚇到路人。

經常混在馬德里「五月二日廣場」抽菸、喝啤酒的米奇馬丁，那種極具生命力與街頭野性的叛逆特質，反而成為他被導演卡拉西蒙相中的關鍵。在電影《這年夏天，愛之尋謎》中，他光靠著隨性的肢體與極具穿透力的眼神磁場，就能完美撐起卡拉西蒙要的那種自然流淌、如微風般輕盈卻情感深沉的電影美學。但有趣的是，米奇馬丁卻有著洗不掉的搖滾樂手惡習，常會在拍攝深情的浪漫海景戲時，不自覺地用腳在沙灘或地板上瘋狂踩節拍而導致NG，讓劇組又好氣又好笑。《這年夏天，愛之尋謎》將於本周五（7/24）在台上映。