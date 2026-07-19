鄭宜農爆前夫楊大正「搶人」！　號召2千人幫出氣「內幕曝光」

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▲▼ 鄭宜農帶著《圓缺》巡迴系列唱回台北 。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

▲ 鄭宜農帶著《圓缺》巡迴系列唱回台北 。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌后鄭宜農17日帶著《圓缺》巡迴系列唱回台北，於Legacy TERA舉辦《缺與圓之後》演唱會，以新歌吐露回到台北開唱心聲，直呼：「台灣真是一個不可思議、太棒的地方了！」回顧前半年帶著團隊踏遍九個城市，她有感而發表示：「在這片土地，我們可以說想說的話、聽我們想聽的音樂、看我們想看的書，自在的思考，自在的疑惑，因為這樣的地方，我才會變成這樣的創作者！謝謝我們能在這裡見面，謝謝你們來到這裡跟我們見面。」

▲▼ 鄭宜農化身「音樂詩人」 。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

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▲▼ 鄭宜農化身「音樂詩人」 。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

▲▼ 鄭宜農帶著《圓缺》巡迴系列唱回台北 。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

演唱會中化身「音樂詩人」的鄭宜農，以朗誦結合演唱的方式詮釋〈人如何學會語言〉，她透露這段結合文學與音樂的演出原本一度打算「自宮」刪除，沒想到在開會時竟被全場工作人員一致反對，演唱會導演May Su還特地約她深聊，鄭宜農除了感謝當初導演約她懇談，也幽默隔空虧因投入滅火器台北小巨蛋演唱會彩排而無法到場的導演。

她忍不住打趣抱怨起「滅火器」團員：「你們竟然把我的導演搶走了！」她更現場號召2000名歌迷替自己多發文宣傳，笑喊：「大家今天回去幫我多發一點文好不好？因為明天開始就都是滅火器的版面了。麻煩大家了喔！」逗得全場笑聲不斷。

鄭宜農更趁著這次台北開唱成功解鎖三大「成就」，除了首次挑戰全程不用提詞機，更在演唱〈人如何學會語言〉時，以口白形式重新詮釋吳明益短篇小說《苦雨之地》的故事，此外更獻上以日本國民詩人谷川俊太郎先生的作品譜曲成的日文單曲〈心 滾來滾去〉的完整版首唱舞台，她更與歌迷告白真心話，坦言很享受自虐：「我很喜歡唱很久、一口氣唱很多歌，然後唱到快喘不過氣的那種快感，超爽！」
 

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