劉宇寧陸綜炎上！推龔俊挨轟沒分寸　深夜發聲：做不好會加倍注意

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手劉宇寧與陸劇男神龔俊在近日播出的綜藝《地球超新鮮》合體，節目播出泥潭環節，兩位當紅男星的互動意外引發網路風波。部分網友對影片中劉宇寧直接將龔俊推下高台的動作產生強烈質疑，兩派粉絲迅速掀起激烈論戰，兩位當事人於昨日（18）深夜相繼發聲，以平息爭議。

▲劉宇寧、龔俊上陸綜《地球超新鮮》，因泥潭環節互動引發爭議。（圖／翻攝自微博）

在播出的節目片段中，眾人站在約一米高的泥潭高台上聽取指示，途中劉宇寧突然轉身用手肘和身體推向龔俊，導致對方瞬間失去平衡摔入下方的泥潭。這幕畫面隨即遭到部分網友逐個影格解讀並大肆批評，痛批此舉「沒分寸」、「很不安全」，甚至質疑是故意推人。不少粉絲心疼發聲：「這不是開玩笑，泥潭下面要是硬的受傷怎麼辦？」、「綜藝效果也要注意安全吧」，頓時斥責聲浪不斷。

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▲部分網友根據影片互動逐格討論，批評劉宇寧推龔俊「看著好危險啊」。（圖／翻攝自微博）

眼見輿論持續發酵，龔俊率先於18日深夜在個人超話發布語音與文字回應，語氣輕鬆地安撫粉絲：「大家別吵架啦，和和氣氣的。」他極力證實兩人的好交情，大方表示：「我和劉哥私底下的關係非常好，錄節目的時候大家都玩得很開心，這就是正常的綜藝互動，真的沒事，希望大家都能開開心心看節目。」

▲龔俊發文回應。（圖／翻攝自微博）

隨後，劉宇寧也於深夜發文，「做得不夠好的地方，以後會加倍注意」龔俊隨後更幽默地在該文下方留言，大方相約：「劉哥，到時候帶你去吃成都豬蹄no.1！」劉宇寧也隨即秒回「好滴！我請客！！！」劉宇寧也在粉絲群裡誠懇向大家說明：「大家別擔心，我跟龔俊私底下已經溝通開導過了。我倆這點事不叫事，我們也是很好的朋友。」他也呼籲粉絲停止攻擊，兩人同步打破外界質疑，證實彼此私交深厚。

▲劉宇寧發文：「做得不夠好的地方，以後會加倍注意。」龔俊留言：「劉哥，到時候帶你去吃成都豬蹄no.1！」（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧回應向粉絲喊話，呼籲粉絲不要攻擊別人。（圖／翻攝自微博）