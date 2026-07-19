ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開
記者林汝珊／綜合報導
南韓女團ITZY成員留真近日因演唱會上的一個動作意外掀起爭議，當時她身穿連身衣搭配短褲登台演出，不過服裝不斷往上滑、勒得相當不舒服，她下意識伸手調整衣服位置，沒想到畫面遭部分網友放大解讀。留真事後也透過直播親自還原當時情況，自責向粉絲道歉。
▲ITZY留真因服裝問題，舉動遭網友放大解讀。（圖／翻攝自IG）
畫面中，留真在演唱會Talking環節時，下意識伸手邊拉了短褲褲角，之後又將手伸進去褲子內調整，畫面在網上曝光後遭到放大檢視。對此，留真18日透過直播親自還原當時情況，並向MIDZY（粉絲名）道歉。坦言當天穿的連身衣一直往上縮，讓身體非常不舒服，「真的痛到像整個人要被從中間劈開一樣」，當下只是出於本能把衣服往下拉，完全沒有多想。
I feel the need to share the original unedited video because of how widely the maliciously edited clips have spread that led to misinformation and harassment— baddie in spotlight look???? (@thinkboutryu365) July 18, 2026
Ryujin was simply adjusting her outfit between performances. The edited clips intentionally slow down, reverse and loop… pic.twitter.com/9q9s6579Mz
留真也表示：「我也覺得自己的手好像伸得太裡面了。」她坦言，最近因為和粉絲互動越來越自在，站在舞台上也比較放鬆，因此沒有意識到自己的動作可能引發不同解讀，向粉絲致歉：「這部分確實是我的錯。」
▲留真直播還原過程。（圖／翻攝自X）
不過談到服裝時，留真苦笑表示：「但真的都是那件連身衣的錯！」開玩笑說，下次如果又得穿連身衣上台，乾脆直接帶把剪刀，幽默化解尷尬。而不少網友也緩頰：「男偶像做類似動作沒事，女偶像整理衣服卻被放大檢視」、「連身衣太緊本來就會不舒服，服裝組也該檢討」、「不知道她到底做錯了什麼，看到她道歉反而更心疼。」
讀者迴響