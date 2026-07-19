ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開

記者林汝珊／綜合報導

南韓女團ITZY成員留真近日因演唱會上的一個動作意外掀起爭議，當時她身穿連身衣搭配短褲登台演出，不過服裝不斷往上滑、勒得相當不舒服，她下意識伸手調整衣服位置，沒想到畫面遭部分網友放大解讀。留真事後也透過直播親自還原當時情況，自責向粉絲道歉。

▲ITZY留真因服裝問題，舉動遭網友放大解讀。（圖／翻攝自IG）

畫面中，留真在演唱會Talking環節時，下意識伸手邊拉了短褲褲角，之後又將手伸進去褲子內調整，畫面在網上曝光後遭到放大檢視。對此，留真18日透過直播親自還原當時情況，並向MIDZY（粉絲名）道歉。坦言當天穿的連身衣一直往上縮，讓身體非常不舒服，「真的痛到像整個人要被從中間劈開一樣」，當下只是出於本能把衣服往下拉，完全沒有多想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

I feel the need to share the original unedited video because of how widely the maliciously edited clips have spread that led to misinformation and harassment



Ryujin was simply adjusting her outfit between performances. The edited clips intentionally slow down, reverse and loop… pic.twitter.com/9q9s6579Mz — baddie in spotlight look???? (@thinkboutryu365) July 18, 2026

留真也表示：「我也覺得自己的手好像伸得太裡面了。」她坦言，最近因為和粉絲互動越來越自在，站在舞台上也比較放鬆，因此沒有意識到自己的動作可能引發不同解讀，向粉絲致歉：「這部分確實是我的錯。」

▲留真直播還原過程。（圖／翻攝自X）

不過談到服裝時，留真苦笑表示：「但真的都是那件連身衣的錯！」開玩笑說，下次如果又得穿連身衣上台，乾脆直接帶把剪刀，幽默化解尷尬。而不少網友也緩頰：「男偶像做類似動作沒事，女偶像整理衣服卻被放大檢視」、「連身衣太緊本來就會不舒服，服裝組也該檢討」、「不知道她到底做錯了什麼，看到她道歉反而更心疼。」