媽媽突開刀住院！　熊仔不捨揭病況：能辦演唱會是奇蹟

▲ 熊仔舉辦出道十週年演唱會 。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

熊仔推出新專輯《∞無限》，近來首度以個人身份站上Legacy Taipei，舉辦「人格特化療程」演唱會，熊仔帶來送給女兒的〈520〉，帶領全場一起比出代表數字5、2、0的剪刀石頭布，他緊接著演出〈好友已滿〉，唱到一半，他說：「後來那個好友就變成我老婆，我們還生了一個可愛的女兒，老婆我愛妳，妳讓我做自己愛做的事，不只照顧女兒，還要照顧我…上禮拜老婆帶小孩去Costco，我在家狂背歌詞，謝謝老婆。」

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▲▼ 熊仔首度以個人身份站上Legacy Taipei 。（圖／索尼音樂提供）



曲畢，熊仔問全場：「有沒有10年前有來的？」粉絲爭相舉手，他接著說：「10前我只是個面對人生很迷惘的小蘿蔔頭，在是不是要當音樂人這件事拉扯，當時做了《∞無限》專輯；10年過去，寶寶出生以後，彷彿回到當時，是更多重身份的拉扯，還多了人夫、人父的多圍拉扯…」最後他透過老婆講了一個故事給了他很大的慰藉，這時老婆李優的影片出現在螢幕上，對熊仔說：「請放心，我會一直陪著你。」熊仔以甜蜜的微笑看著老婆的影片，現場更放出甜甜的精油香氛，以五感讓大家受到這股甜蜜。



隨後爆量的嘉賓陸續登場，YouTuber鍵盤手小尾巴先登場和熊仔合作〈禁愛令〉，饒舌歌手wannasleep接力登場合作〈ABC〉，而在好友呂士軒後台認識的癌症四期rapper Canfree也來到舞台上，合作熊仔為他製作的〈死得真好〉；接著與他一起一路走來的兄弟韓森和BR登場，一口氣演出7首作品，讓全場跟著強勁節奏嗨翻。



熊仔在演唱完〈再聯絡〉，與歌迷分享完感謝名單後，表示能辦成這場演唱會是奇蹟，「因為在賣票那天，媽媽在住院開刀，期間媽媽兩三度進出醫院，謝謝醫生接住了我媽媽，媽媽現在康復了，會來看我的演唱會，而在這麼艱難的時候選擇繼續辦下去，就是想要讓媽媽看到。」也透露老婆講的故事，是「國王問了一位智者，是哪一句話讓快樂的人聽了會難過，難過的人聽到會好起來」，答案就是「一切都會過去的」，這個故事給了他安慰，接著演唱寫到媽媽的歌曲〈才子〉，感動全場。

