ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

ITZY留真「伸手喬褲檔」挨轟不雅
「這生肖」本周運勢旺到爆！
辣模更衣室遭偷拍！竟是熟識攝影師
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃橞 福娃醬 籃籃 李多慧 統神 藍正龍 周曉涵 洪蓉

媽媽突開刀住院！　熊仔不捨揭病況：能辦演唱會是奇蹟

▲▼ 熊仔舉辦出道十週年演唱會 。（圖／索尼音樂提供）

▲ 熊仔舉辦出道十週年演唱會 。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

熊仔推出新專輯《∞無限》，近來首度以個人身份站上Legacy Taipei，舉辦「人格特化療程」演唱會，熊仔帶來送給女兒的〈520〉，帶領全場一起比出代表數字5、2、0的剪刀石頭布，他緊接著演出〈好友已滿〉，唱到一半，他說：「後來那個好友就變成我老婆，我們還生了一個可愛的女兒，老婆我愛妳，妳讓我做自己愛做的事，不只照顧女兒，還要照顧我…上禮拜老婆帶小孩去Costco，我在家狂背歌詞，謝謝老婆。」

▲▼ 熊仔首度以個人身份站上Legacy Taipei 。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼ 熊仔首度以個人身份站上Legacy Taipei 。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ 熊仔舉辦出道十週年演唱會 。（圖／索尼音樂提供）

曲畢，熊仔問全場：「有沒有10年前有來的？」粉絲爭相舉手，他接著說：「10前我只是個面對人生很迷惘的小蘿蔔頭，在是不是要當音樂人這件事拉扯，當時做了《∞無限》專輯；10年過去，寶寶出生以後，彷彿回到當時，是更多重身份的拉扯，還多了人夫、人父的多圍拉扯…」最後他透過老婆講了一個故事給了他很大的慰藉，這時老婆李優的影片出現在螢幕上，對熊仔說：「請放心，我會一直陪著你。」熊仔以甜蜜的微笑看著老婆的影片，現場更放出甜甜的精油香氛，以五感讓大家受到這股甜蜜。
 
隨後爆量的嘉賓陸續登場，YouTuber鍵盤手小尾巴先登場和熊仔合作〈禁愛令〉，饒舌歌手wannasleep接力登場合作〈ABC〉，而在好友呂士軒後台認識的癌症四期rapper Canfree也來到舞台上，合作熊仔為他製作的〈死得真好〉；接著與他一起一路走來的兄弟韓森和BR登場，一口氣演出7首作品，讓全場跟著強勁節奏嗨翻。
 
熊仔在演唱完〈再聯絡〉，與歌迷分享完感謝名單後，表示能辦成這場演唱會是奇蹟，「因為在賣票那天，媽媽在住院開刀，期間媽媽兩三度進出醫院，謝謝醫生接住了我媽媽，媽媽現在康復了，會來看我的演唱會，而在這麼艱難的時候選擇繼續辦下去，就是想要讓媽媽看到。」也透露老婆講的故事，是「國王問了一位智者，是哪一句話讓快樂的人聽了會難過，難過的人聽到會好起來」，答案就是「一切都會過去的」，這個故事給了他安慰，接著演唱寫到媽媽的歌曲〈才子〉，感動全場。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

熊仔

推薦閱讀

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

4小時前

昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子

昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子

5小時前

抗癌網紅黃橞逝世！　曾被斷言「僅剩3個月壽命」堅強抗病近4年

抗癌網紅黃橞逝世！　曾被斷言「僅剩3個月壽命」堅強抗病近4年

21小時前

統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」　老婆急下禁令

統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」　老婆急下禁令

15小時前

失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

16小時前

Jennie疑認愛？突曬「貼身緊靠神祕男」親密照　網崩潰：別嚇我

Jennie疑認愛？突曬「貼身緊靠神祕男」親密照　網崩潰：別嚇我

9小時前

前偶像田中聖出獄5個月現身　認了下體入珠3顆

前偶像田中聖出獄5個月現身　認了下體入珠3顆

7/17 11:35

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」真實身材全被拍

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」真實身材全被拍

18小時前

獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

7/18 16:05

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

7/18 15:50

李多慧被拍「穿低胸背心」高鐵站辣舞！　21秒片震撼萬人

李多慧被拍「穿低胸背心」高鐵站辣舞！　21秒片震撼萬人

18小時前

才爆戀愛2個月！aespa Giselle「再曬親密合照」替他慶生

才爆戀愛2個月！aespa Giselle「再曬親密合照」替他慶生

3小時前

熱門影音

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥
林襄賣力唱跳 馬傑森台下反應

林襄賣力唱跳 馬傑森台下反應
沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」
汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥

汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥
藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」

藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」
《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型

《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型
華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節
小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女
藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣
周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

沈建宏爆劈腿慣犯！女友批「道德淪喪」　愧疚認了「做錯事」：沒有給夠忠誠度

沈建宏爆劈腿慣犯！女友批「道德淪喪」　愧疚認了「做錯事」：沒有給夠忠誠度

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前10

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

30分鐘前0

520才剛認愛！海產單膝下跪求婚女友「台上甜吻」　吳宗憲全程見證幸福

44分鐘前10

《百味人生》反派被罵爆！楚翔遭網友怒嗆「不要臉」　高EQ正面回應了

1小時前10

20歲跟40歲男人一樣幼稚？台劇《欠妳的那場婚禮》看完10集最大遺憾

1小時前10

IG滑到照片直接選他！龐克主唱一夕變男主角　拿到角色當街哭了

1小時前11

小S不介意老公見前任！驚爆許雅鈞前女友撂狠話「本來住帝寶的是我」

1小時前0

星戰大導千金發片！葛蕾西自嘲「地獄之女」　傳訊向母懺悔：我以前是恐怖份子

1小時前1

鄭宜農爆前夫楊大正「搶人」！　號召2千人幫出氣「內幕曝光」

1小時前1

坎城起立鼓掌9分鐘！馬丁史柯西斯掛保證　《我們要回家》晉級奧斯卡15強

1小時前0

《影后》Sega老師變流量王！陳彥嘉330萬神片爆紅　全靠自己一手包辦

讀者迴響

熱門新聞

  1. 法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲
    4小時前1613
  2. 昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子
    5小時前3249
  3. 抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病
    21小時前5612
  4. 統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」
    15小時前126
  5. 女星罵同業毀演藝路年收剩11元後悔了
    16小時前149
  6. Jennie疑認愛？突曬「緊貼神祕男」親密照
    9小時前141
  7. 田中聖現身　認了下體入珠3顆
    7/17 11:35
  8. 籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」
    18小時前2010
  9. 獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小
    7/18 16:0561
  10. 台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1
    7/18 15:503626
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合