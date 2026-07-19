才爆戀愛2個月！aespa Giselle「再曬親密合照」替他慶生

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Giselle今年5月遭瘋傳她與作詞家Shintaro Yasuda在同一地點拍照，一度爆出戀愛傳聞。時隔兩個月，Giselle再度曬出與對方的合照替他慶生，引發粉絲關注。

▲Giselle曬合照替Shintaro Yasuda慶生。（圖／翻攝自IG）

Giselle於18日透過IG限時動態分享一張與Shintaro Yasuda的合照，並寫下「Hbd GATRGANG（生日快樂）」，同時標記對方帳號。照片中，兩人皆戴著安全帽、口罩與墨鏡，肩雖然大部分臉部被遮住，仍能看出兩人肩並肩靠在一起。

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▲Giselle先前被傳與Shintaro Yasuda戀愛。（圖／翻攝自IG）

事實上，兩人今年5月曾因分別在社群平台上傳於同一地點拍攝的照片，遭網友比對後懷疑正在交往，戀愛傳聞迅速在網路上延燒。不過當時寧寧直接現身Shintaro Yasuda的貼文留言，留下笑哭表情符號，以幽默方式回應外界猜測，也讓戀愛傳聞很快平息。

Shintaro Yasuda近年與aespa合作密切，曾參與Giselle個人歌曲〈Dopamine〉及Giselle、寧寧小分隊歌曲〈Lollipop〉製作，因此建立深厚交情。而這次除了Giselle之外，寧寧也分享影片公開替Shintaro Yasuda慶生，證明三人只是交情深厚的好友。