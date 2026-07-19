網紅妻逃稅判刑！AKIRA前隊友遭休夫背千萬債　黑底文痛訴跌入谷底

記者陳芊秀／綜合報導

46歲日本男星黑木啓司是「放浪兄弟（EXILE）」前成員，2021年與企業家網紅宮崎麗果（本名黑木麗香）結婚並引退演藝圈，連同妻子之前生的孩子，育有5個孩子。不料妻子涉嫌逃稅1億5700萬日圓，於15日一審被判刑，他昨日（18）發出全黑底的限時動態，痛訴自己不僅被開除、從1月起見不到孩子，甚至遭索賠而背負千萬元債務。他憤怒證實雙方正協議離婚，自嘲這是一場「名副其實跌入谷底的人生」。

▲黑木啓司與網紅宮崎麗果結婚，原本過著炫富人生，因妻子逃稅判刑全變了。（圖／翻攝自IG）

過去數年黑木啓司與宮崎麗果頻繁在社群炫富、曬豪車，不料奢華生活隨着妻子隱匿5億日圓（約台幣9974萬元）所得、違反《法人稅法》被判刑2年6個月、緩刑4年，夫妻關係一夕之間崩塌。他限動發文，開頭先感謝外界關心：「謝謝大家送來這麼多的加油訊息」，隨即沉痛揭開婚姻現況：「我現在處於從1月開始連孩子們都見不到的狀況下，正朝著離婚的方向進行協議」。

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黑木啓司更自爆昔日共同經營的美容事業，如今卻變成一場噩夢，忿忿不平地表示：「留在我身邊的只有當初創立時的債務約1500萬日圓（約台幣300萬元）。為了償還這筆錢，我現在正做著不同的工作拚命地賺錢」。

對於妻子的決裂與公司的逼退，他火力全開，語帶譏諷地怒轟：「被公司開除，居然還被自己創立的公司索賠，真的超好笑。講話的態度真的就像893（讀作YAKUSA，黑道之意）」。最後他將字體放大，痛心定義自己的遭遇是：「名副其實跌入谷底的人生」，並撂下重話：「因為想說的話還多得是呢」，強烈暗示不排除將爆出更多不堪內幕，令外界相當震驚。

▲黑木啓司遭創立公司索賠金錢，自嘲：「名副其實跌入谷底的人生。」（圖／翻攝自IG）