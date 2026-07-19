女星突從垃圾桶爬出！　「離奇畫面曝光」全場嚇傻

▲ Karencici推出新專輯《Loser.》 。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Karencici推出新專輯《Loser.》，昨（18日）她於松菸文化廣場舉辦簽唱會，這也是她出道以來首次以「簽唱會」形式與粉絲面對面互動，開場時，背景突然響起台灣街頭熟悉的「少女的祈禱」垃圾車音樂，4位舞者合力將一個巨大的黃色垃圾桶推上舞台中央，下一秒垃圾桶蓋驚喜彈開，Karencici竟直接從垃圾桶中現身，超乎想像的登場方式瞬間點燃現場氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Karencici從垃圾桶現身 。（圖／華納音樂提供）



隨後她隨即演唱〈Ignore〉、〈討厭〉等熱門曲目，談及這個前衛的舞台裝置，她笑著釋疑：「我覺得我要解釋一下我們在幹嘛，為什麼會在垃圾桶裡面做這件事？因為大家對『Loser』普遍是負面印象，希望大家可以丟掉這個印象，用自己的方式詮釋。」

活動設計了「丟棄Loser」儀式，也邀請所有歌迷寫下想拋開的糗事、告解的事件，或是想斷捨離的人事物。Karencici更邀請歌迷輪番將紙團投向舞台上的垃圾桶，她則在台上親自收下這些象徵煩惱的垃圾，當她讀到歌迷寫下的「希望爛桃花滾」紙條時，現場互動感十足，她立刻給予暖心又幽默的回應：「我也祝你爛桃花滾，幫你丟掉爛桃花。」別開生面的告解儀式，成為簽唱會最熱烈的環節。

Karencici先前原定於上週在 Zepp New Taipei 舉辦「Karencici The Loser Live In Concert」，無奈受到巴威颱風影響被迫宣告延期。在昨日的簽唱會現場，她於垃圾桶內的垃圾袋中，巧妙拿出一張預藏的海報，正式向久候的粉絲更新演唱會動態，她對台下宣布：「演唱會因為颱風的關係，延後到11月27日，期待見到你們！」同時更熱情呼籲：「我們會在7月25日再開票一次，希望上次沒買到票的朋友，可以把握機會上網碰碰運氣。」

