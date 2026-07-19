阿圓迎百萬訂閱當場淚崩！苦熬9年「曾自我懷疑」　自掏7位數曝喜訊

記者孟育民／台北報導

YouTuber阿圓以旅遊、美食題材走紅，經營頻道9年多，15日終於迎來百萬訂閱里程碑！她特地開直播與粉絲一起倒數見證，當數字正式突破100萬時，忍不住當場淚崩，坦言一路走來「真的好不容易」。為了送給粉絲一份珍貴的紀念，她自掏腰包砸下7位數，於19日推出首支台語單曲〈青春就是現此時〉，希望把一路累積的心情與想傳遞的正能量，全都寫進歌曲裡。

▲▼阿圓訂閱突破百萬，當場落淚。（圖／翻攝自阿圓YT）



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阿圓從2017年開始固定上傳影片，從最初分享韓國美妝、情侶日常，到如今成為百萬YouTuber，9年來幾乎維持每週更新，累積超過1800支影片、2.76億次觀看。她透露，剛開始做YouTube時，從沒想過自己有一天會突破百萬訂閱，「我那時候覺得有10萬訂閱就很開心了，現在能走到這一步，是當初完全沒有想過的事情。」因此在直播分享心情時，情緒瞬間潰堤。

回顧拍片多年，她也分享曾在越南富國島遇上最驚險的一次拍攝意外。當時體驗高空設施時，安全繩突然斷裂，幸好最後掉進海裡，而非礁石區，才幸運撿回一命，「如果掉下去的是船那邊的位置，可能就回不來了。」她坦言，當時只是聽從當地司機介紹前往體驗，完全不了解設施安全性，也藉此提醒大家，出國旅遊時一定要更加留意安全。

阿圓談起創作生涯，她坦言從未真正想過放棄，因為自己實在太喜歡這份工作，「就算別人不喜歡我，我還是想繼續做。」不過一路上仍難免受到酸民攻擊，也曾因看著同期創作者陸續突破百萬，而懷疑自己是不是沒有特色、成長速度比別人慢，陷入迷惘，「這些質疑從來沒有消失過，到現在還是會一陣一陣出現，我還是會覺得自己是不是這裡不夠、那裡不夠，所以一直想學新的東西，把那些自己覺得不足的地方補起來。」

她也回憶，剛開始拍片時，其實不知道自己適合什麼風格，只是因為人在韓國拍片，剛好被大家看見，真正找到自己的定位，反而是在疫情期間，「那兩三年只能待在台灣，我才慢慢知道自己想帶給大家的是什麼。」因此，這次的新歌也以陪伴、勇氣與正向力量為核心，希望每一次出現在大家面前，都能是「不一樣的阿圓」。

至於感情生活，阿圓坦言，早期曾經常和前男友一起拍片，但分手後，她開始希望保留更多私人空間。「我想展現給大家看的東西，我都會毫無保留分享，但我也想保留自己的隱私。」她認為，現在更清楚自己想傳遞的是什麼，因此不會再像過去一樣「想到什麼拍什麼」，而是希望把重心放在真正想帶給觀眾的內容。

▲阿圓感觸分享心路里程。（圖／翻攝自阿圓YT）

阿圓將所有想訴說的心情都寫進〈青春就是現此時〉，更投入7位數製作成本。她透露，歌詞由自己親自創作，再由老師協助修改，歌曲則由專業老師譜曲，MV也找來專業團隊拍攝，所有費用全由自己負擔，「現在很多人拍MV都會想省預算，但我想給大家好的作品，我沒有要隨便，我想讓大家看到我是很認真在做這件事情。」她也持續精進自己，平時固定上音樂課、吉他課，希望有一天能在見面會上，親自把這首歌唱給粉絲聽。

▲阿圓推出歌曲〈青春就是現此時〉。（圖／翻攝自阿圓YT）

如今站上百萬訂閱里程碑，若能回到過去，她最想對低潮時的自己說一句話：「在還沒有人願意相信你之前，你一定要先相信自己，因為你是第一個看見自己的人。」至於想對一路支持她的粉絲說些什麼，她笑說：「我想說的話，其實都已經寫在歌裡了。」〈青春就是現此時〉將於7月19日凌晨0時正式登上各大數位音樂平台，MV則於當晚7點在YouTube頻道《一隻阿圓 I am CIRCLE》首播。

