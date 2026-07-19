法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

記者林汝珊／綜合報導

南韓「9頭身美女」歌手G.NA在2016年捲入性交易風波，遭判罰金200萬韓元（約新台幣4.7萬元），演藝事業幾乎全面停擺，之後移居加拿大生活。沉寂多年後，她18日透過社群公開影片，宣布人生開啟新篇章，首度吐露多年來心聲。

▲G.NA捲風波，消失10年復出。（圖／翻攝自IG）

G.NA在社群分享影片，表示過去幾年來，看著外界替自己編造各種故事，「那些文字從來都不是真正的我，即使如此，我還是選擇沉默了很長一段時間。不是因為那些話是真的，而是因為當時的我還沒有準備好。」

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她坦言，許多人認為沉默代表無話可說，但對她而言，只是為了撐過那段日子、讓自己活下來所必須經歷的過程。即將邁入40歲，「如今能站在這裡，對我來說有著無法用言語形容的重要意義。我不是想回到過去，而是想向大家介紹現在的我」，強調：「等到時機成熟，大家聽到的將不會是聳動的標題，也不是毫無根據的傳聞，而是由我親口說出的故事。」

G.NA擁有亮眼歌唱實力，卻在2015年爆與韓裔美籍企業家等人發生性關係並收受金錢，雖堅稱雙方是基於好感交往，否認性交易指控，但2016年仍遭法院裁定違反《處罰介紹賣淫等行為法》，處以200萬韓元罰金，演藝事業也完全停擺。如今她再度公開發聲，被視為正式回歸演藝圈的第一步。