寫真辣模更衣室遭偷拍！竟是熟識攝影師　圈內揭黑幕：裸體也被拍

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真模特兒朝花和Riiko（朝花和りぃこ）曾出版寫真集，在社群擁有不少粉絲支持。她近日發文揭露，自己在攝影棚拍攝時，竟發現更衣室遭人裝設隱藏攝影機偷拍，已第一時間向警方報案。更令她崩潰的是，涉案者竟是合作多年的熟識攝影師，難過直呼：「真的受到很大打擊。」

▲寫真辣模朝花和Riiko驚曝在更衣室發現隱藏攝影機，已經報警。（圖／翻攝自IG）

朝花和Riiko表示，偷拍者是過去合作過許多次的攝影師，自己一直十分信任，案發當天甚至還約在車站碰面，一起前往攝影棚。她透露：「他還在我面前假裝自己也在找攝影棚，好像第一次來這裡一樣走進去，所以連約在車站碰面這件事，都不能輕易相信。」她坦言，自己原本一直相信身邊的人，沒想到因為「合作很多次」而放下戒心，反而讓自己成為受害者。她表示，目前心情仍未平復，將重新思考未來是否繼續模特兒工作；若持續活動，也會全面修改拍攝規範，加強安全措施。她的情緒至今尚未能夠恢復，並在自介欄位宣布將暫停工作一週。

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▲朝花和Riiko第一時間報案，心情受到打擊宣布停工一周。（圖／翻攝自IG）

而朝花和Riiko的遭遇也令另一位模特兒清水麻里發文控訴。她過去曾遭到攝影會主辦方偷拍，「偷拍地點包括休息室，以及拍攝現場的兩個地方，總共三處。而且因為當時我是從一套內衣換到另一套內衣，所以連裸體都被偷拍了」。她直言每次遇到這種事情，都會讓人憤怒。

偷拍事件曝光後，同樣身為模特兒的立川楓轉發貼文聲援，表示攝影棚偷拍事件其實在拍攝圈內並非個案，而是「定期發生」的問題。她強調，「偷拍就是犯罪。而且，這是犯罪就會被發現的時代。」呼籲不能因為是熟識的攝影師就掉以輕心，每個人都應該要有防範意識，為了守護彼此都能安心安全的攝影環境，絕對不能容許這種行為。