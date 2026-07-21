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7月21日星座運勢／天蠍座預告「愛情即將來臨」　雙魚享受伴侶貼心付出

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：得到同事諒解

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感情：學會忍讓包容

財運：加強投資風險

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：適合推新計劃

感情：言行體貼入微

財運：加強資產配置

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：有默契有效率

感情：個人心態良好

財運：關注市場情緒

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：讓事業有進展

感情：成為最好朋友

財運：具備市場敏銳

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 Taurus ♉

工作：耳聰目明好運

感情：懂得欣賞對方

財運：降低財務風險

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：細心謹慎處理

感情：向外拓展交友

財運：尋找投資機會

幸運色：金色

貴人：處女

小人：獅子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：得到新的客戶

感情：求愛得到回應

財運：冷靜投資心態

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：智商高情商佳

感情：愛情即將來臨

財運：把握經濟形勢

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：尊重職場前輩

感情：伴侶貼心付出

財運：加強股票分析

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：金牛

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 Aries ♈

工作：善合作不藏私

感情：人氣指數上升

財運：把握市場訊息

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：成本控制得宜

感情：曖昧者頻放電

財運：把握市場波動

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：天秤

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：改變现实視角

感情：新朋友好人緣

財運：瞭解公司治理

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：水瓶

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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