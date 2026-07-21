7月21日星座運勢／天蠍座預告「愛情即將來臨」 雙魚享受伴侶貼心付出
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：得到同事諒解
感情：學會忍讓包容
財運：加強投資風險
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：適合推新計劃
感情：言行體貼入微
財運：加強資產配置
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：有默契有效率
感情：個人心態良好
財運：關注市場情緒
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：讓事業有進展
感情：成為最好朋友
財運：具備市場敏銳
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
金牛座 Taurus ♉
工作：耳聰目明好運
感情：懂得欣賞對方
財運：降低財務風險
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
處女座 ♍
工作：細心謹慎處理
感情：向外拓展交友
財運：尋找投資機會
幸運色：金色
貴人：處女
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：得到新的客戶
感情：求愛得到回應
財運：冷靜投資心態
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：智商高情商佳
感情：愛情即將來臨
財運：把握經濟形勢
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：尊重職場前輩
感情：伴侶貼心付出
財運：加強股票分析
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：善合作不藏私
感情：人氣指數上升
財運：把握市場訊息
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：成本控制得宜
感情：曖昧者頻放電
財運：把握市場波動
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
射手座 ♐
工作：改變现实視角
感情：新朋友好人緣
財運：瞭解公司治理
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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