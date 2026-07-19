泰國民CP大婚！新娘甜認「粉絲嗑CP有效」：大家讓我們常想到對方

記者陳芊秀／綜合報導

泰國「國民CP」Nadech與Yaya愛情長跑將近16年修成正果結婚，從4月起連續舉辦3場婚禮，昨日（18）在曼谷舉行第三場婚禮，娛樂圈好友齊聚一堂。小倆口也召開將近30分鐘記者會，當問到「CP成真」的感想，新娘Yaya甜笑坦言：「我真的覺得大家的支持是有影響力的。」一句話讓現場響起歡呼聲。

▲泰國民CP大婚！Nadech、Yaya愛情長跑16年修成正果。（圖／翻攝自X／CH3）

螢幕CP成真！Yaya：大家的應援讓我們常想到彼此



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根據泰媒報導，泰語中的「คู่จิ้น（Koo-jin）」一詞源自英文「Imagine（想像）」，意指被粉絲或觀眾主動將其配對，並瘋狂期盼他們能在現實中結為連理的螢幕情侶。而在泰國，Nadech與Yaya被視為這個詞語的「教科書級始祖」。兩人年少時出道，被泰國3台（CH3）安排為官方螢幕情侶檔，共合作8部戲劇及電影作品，雙雙成為高人氣明星，被泰國民眾視為最佳螢幕情侶，CP粉長年力挺兩人戲外發展真感情。

當Yaya在記者會上被問到「CP成真」的感想，她感性說：「其實，我真的覺得大家的應援（支持）是有影響力的……真的。」現場媒體瞬間爆出歡呼與笑聲，她表示最早一開始兩人雖然偶爾合作，但並非每天都在一起，有時甚至好一陣子無法見面，「但是，每當看到外界有這麼多人在為我們應援時，就會讓我們隨時隨地都想到彼此」。她語帶羞澀形容，大家的熱情甚至為他們插上了「想像的翅膀」，順著粉絲的期待去思考後，驚覺「呃……好像也挺不錯的耶！」她最後感謝說道：「這帶來了很大的力量，讓我們能夠一起攜手努力（克服困難）走到今天，真的非常感謝大家！」而Nadech也感謝媒體與粉絲長久以來的支持。

▲記者會問到CP成真，Yaya說：「大家的支持是有影響力的。」（圖／翻攝自YouTube）

各家粉絲團激動：千萬不要停止幻想

Yaya的發言片段引發泰國各家CP粉絲團的轉發，掀起熱烈迴響。網友留言「他們兩個人絕對是互相喜歡，只是誰先喜歡誰的問題了！」更有人直呼看到這對CP成真，簡直是極大的激勵：「感覺人生又多了一個目標！」眾人留言「給每對CP打氣，所以，別停下幻想 」、「所有粉絲團收到」、「每天應援、一直應援、繼續應援下去」、「每個粉絲團都得來看！真的有效啊！所以繼續嗑CP吧」、「我們要繼續加油啊啊啊」、「腐女CP粉已經坐著在姨母笑了，老娘絕對要用盡全力嗑到底」、「我們有希望了！！已經有真情侶了」、「終於如願以償一件事也好，真讓人欣慰」。