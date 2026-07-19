昔花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」遲未等到二伯回應　失望發聲：被當盤子

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY也接連捲入爭議。二伯先前僅在直播中表示，品牌許多圖案靈感來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，之後夫妻倆便未再正面回應相關質疑，幾乎神隱，只悄悄在官方平台下架15款爭議商品。據側面了解，近期已有不少消費者向品牌提出客訴並申請退貨，但遲遲未獲回覆。

▲HAHABABY捲入抄襲爭議，二伯、蔡阿嘎至今未正面回應。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

HAHABABY會員依年度消費金額分為「小哈比」、「銀哈比」、「金哈比」及最高等級的「鑽石哈比」4個級別，其中最高等級須一年累積消費12萬元才能維持資格，除享有商品95折優惠外，金、鑽石會員還擁有專屬社群，與一般會員有所區隔。

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▲HAHABABY會員分階級制度。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

一名追隨品牌長達3年的「鑽石哈比」向《ETtoday星光雲》透露，當初是因喜歡品牌圖案設計，加上支持台灣品牌，才一路購買至今，「這3年幾乎把家裡的生活用品都換成HAHABABY。」她透露，至今累積消費已超過40萬元，甚至曾因買太多商品與丈夫發生爭執。

面對這次爭議，該名會員坦言，起初仍選擇相信品牌，一直等待二伯親自出面說明，「我一直在等她回應，結果到現在什麼解釋都沒有。」她表示，自己也曾聯繫客服詢問相關問題，但截至目前仍未收到任何回覆，讓她相當失望。





▲▼HAHABAB品牌被質疑神似其他品牌。（圖／翻攝自臉書、IG）

她無奈表示，過去對品牌幾乎是「無條件支持」，每次推出新品都會第一時間購買，即便快閃活動並未計算在會員累積，依舊力挺到底，如今卻遲遲等不到任何正式說明，「我一直覺得支持台灣製造，就算價格貴一點也沒關係。」她更坦言，現在看著家中堆滿HAHABABY商品，心情十分複雜，「現在穿也不是，不穿也不是。如果不穿，這些衣服到底該怎麼辦？我甚至突然間沒衣服穿，真的有種被當盤子的感覺，這些錢也是我辛苦賺來的，我應該有資格聽到一句解釋吧，心裡很不好受。」

不過，她也坦言，二伯過去對顧客一直相當親切，不時還會在社群上互動，因此這次事件爆發後，她才會選擇先等待對方出面說明，而不是第一時間要求退貨，「就是因為相信她，所以才會更失望。」

▲二伯、蔡阿嘎 。（圖／翻攝自二伯IG）

事實上，HAHABABY不同會員等級享有的回饋也有所差異。小哈比生日可獲100元購物金；銀哈比除200元生日購物金外，升等時另贈100點；年消費6萬元以上的金哈比則可獲500元生日購物金、200點升等禮，並享有不定期會員專屬商品，以及限量新品、手作體驗活動的優先報名與入場資格。據了解，目前「金哈比」與「鑽石哈比」會員共936位，兩個等級分別須達年消費6萬元及12萬元門檻，若以各級門檻計算，背後收益驚人！