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20歲跟40歲男人一樣幼稚？台劇《欠妳的那場婚禮》看完10集最大遺憾

文／潘慧中

跳脫《影后》從女性視角出發，編導嚴藝文這次在《欠妳的那場婚禮》想從男性視角去寫男人被迫隱藏的脆弱和敏感，去講男人在人生各個階段跟伴侶、家人和朋友關係的變化，去談男人臨到中年的不安全感。確實，這部劇捕捉到了男性最常見的行為，像是習慣一肩扛責任或者死要面子；但編劇的處理方式，更像只是把這些行為蒐集起來拼貼在一起，拍出男人的病症，卻沒有深入聚焦病因。

▲▼欠妳的那場婚禮。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

▲《欠妳的那場婚禮》已在串流平台全劇上架。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

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本劇看似想探討社會對男性的綁架，但呈現的結果反而像在為主角逃避困境找台階下。當觀眾看到周可傑（朱軒洋 ／張孝全 飾）酒駕、兒子在校發病時躲在家裡的他卻始終無視電話，這絕非一句輕飄飄的「20歲跟40歲的男人都一樣幼稚」所能概括。可惜的是，劇本僅止於描寫這些荒謬行徑，錯過了去搞清楚究竟是什麼樣的社會，剝奪了男人學習面對脆弱、向外求助的機會，甚至出現「當一個男人一輩子有兩個重要時刻，結婚一個，當爸爸一個」這種台詞。難道對於女人來說不是嗎？看似在探討男人的責任，卻忽略了這正是父權體制扣在男性頭上的枷鎖。

▲▼欠妳的那場婚禮。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

▲《欠妳的那場婚禮》想從男性視角去寫男人被迫隱藏的脆弱和敏感。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

這些枷鎖不僅是壓迫，更是一種讓人失去解決問題能力的慢性毀滅。周可傑成了一個習慣將自己視為受害者的人，沉浸在「為什麼壞消息總衝著我來」的委屈裡，不斷縮回保護殼中；甚至連沒跟別的女生上樓這種底線都能被他拿來說嘴。觀眾或許能看出這些行徑是他掩飾無力感的防衛機制，遺憾的是，劇本並未深入挖掘背後的心理動機，例如具體呈現周可傑在聽到陳立璇不認可他單飛專輯時心碎的細節。諸如此類讓他不斷深陷無力感的生活細節，在故事中被抹去了，致使周可傑的角色刻畫太流於表面，僅顯得他是個愛逃避現實的人，錯失了讓觀眾與其深度共感的契機。

▲▼欠妳的那場婚禮。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

▲《欠妳的那場婚禮》有一些遺憾之處。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

撇除上述遺憾，我蠻喜歡後半段周可傑從「自欺欺人」到「認清自我」的心理轉折。因為人要解決困境，第一步永遠是得對自己誠實。當他意識到冷處理自身婚姻問題源於原生家庭的模式時，他對爸爸說：「我們家不是一直都是這個樣子嗎？沒有吵架，沒有大吼大叫，有的就是冷處理、不回應，再大的事情只要不討論，隔天就翻頁解決了。我就是這樣的人啊，你教的啊！」這段話是怨懟也是自剖。原來他之前並非故意選擇逃避問題，而是不知不覺在重蹈父輩的覆轍。他從未學會其他解決問題的方式。

▲▼欠妳的那場婚禮。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

▲▼周可傑從自欺欺人到認清自我。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

▲▼欠妳的那場婚禮。（圖／翻攝自Facebook／欠妳的那場婚禮）

直到生活很大程度地失控，周可傑終於在「我不知道我現在在哪裡。我在一條山路，我不知道我在哪裡，我好像迷路了」的恐慌中，第一次卸下偽裝。這場迷路，所謂的尊嚴看似崩解了，但同時也不再裝模作樣，唯有願意誠實面對脆弱，重建自我的起點才真正開始。最終，劇本用「車子在濕滑路面打滑」的隱喻，讓他找到解方。當生活失序，本能的抗拒往往無濟於事；改變的關鍵，在於他發現不能再驚慌地猛踩煞車，而是必須直視恐懼，握穩方向盤，車身停止打轉後，才能重新找回前進的方向。

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筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。工作相關請寄helenpan@ettoday.net

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