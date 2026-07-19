Lisa驚喜現身曼谷婚禮！香檳金禮服露鎖骨　甜笑賀泰國民CP大婚

記者陳芊秀／綜合報導

泰國「國民CP」Nadech與Yaya相戀16年修成正果，自4月起連辦3場婚禮。繼泰國孔敬、挪威後，昨日（18）在曼谷舉行最終場婚宴，圈內明星好友齊聚一堂，而當晚最令人驚喜的貴賓，莫過於BLACKPINK成員Lisa，Lisa的現身也在泰網掀起熱烈討論。

▲Lisa驚喜現身Nadech與Yaya曼谷婚禮。（圖／翻攝自X）

據現場嘉賓分享的影片，Lisa的出席婚禮造型優雅又吸睛。她身穿一襲香檳金色的緞面禮服，獨特的平口與落肩肩帶設計，襯托出她完美的鎖骨與直角肩，搭配標誌性的瀏海長髮與精緻妝容，並以金色珠寶首飾點綴，手拿精巧的黑色方形小皮包，整個人散發出高貴卻不過分搶鏡的金奢氣場。在宴會現場，她也熱情地與旁人寒暄交談，露出燦爛無比的笑容，親和力十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lisa與Nadech、Yaya同框。（圖／翻攝自X）

而Lisa也與新人Nadech、Yaya拍下世紀合照。新娘Yaya身穿精緻的奢華白紗禮服、頭戴唯美面紗，甜笑依偎在身著黑色西裝的帥氣新郎Nadech身旁，新郎則手拿香檳杯露出幸福微笑；一旁的Lisa則雙手交疊、展現招牌甜美笑容。由於三人都擁有國民級人氣，超高顏值的同框畫面驚豔全網。