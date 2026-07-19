廣末涼子46歲爆「準備三婚」！　22歲帥兒成復出演藝圈最大支柱

記者張筱涵／綜合報導

日星廣末涼子18日迎來46歲生日，在生日演唱會《Best Day Ever～Crescent River》演出前夕，日本媒體卻爆出她可能在生日演唱會後再婚的消息，引發網友熱議。對此，熟悉廣末的演藝圈人士則透露，以她目前的狀況來看，「短期內結婚的可能性並不高」，現階段最重要的目標仍是重返演藝圈。

▲廣末涼子。（圖／翻攝自Instagram）



三度結婚傳聞掀熱議 外界猜測對象仍是鳥羽周作

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廣末涼子2003年與模特兒岡澤高宏結婚，育有一子，兩人於2008年離婚；2010年再婚嫁給蠟燭藝術家Candle JUNE，婚後育有一子一女，卻因2023年爆出與主廚鳥羽周作不倫戀，同年與第二任丈夫離婚，目前恢復單身。

近日有日媒報導，廣末可能在生日演唱會後再度步入婚姻，消息曝光後，不少網友立刻聯想到交往至今的鳥羽周作，紛紛留言表示：「難道是要和鳥羽主廚結婚？」、「如果最後真的修成正果，也算是真愛。」

知情人士：現階段重心是復出 不會急著結婚

不過，根據日本演藝圈相關人士透露，廣末與鳥羽周作目前確實仍保持良好關係，但若談到結婚，「應該不會是近期的事」。

消息人士指出，廣末目前最重視的是重新站穩演藝圈腳步，而非優先處理私人感情生活。尤其她去年歷經交通事故及健康問題，復出之路仍在起步階段，此時若突然宣布婚訊，恐怕會影響外界對她復出的觀感，甚至讓部分一路支持她的粉絲感到失望。

22歲長子成最佳後盾 傳扮演「經紀人」角色陪伴母親

據日媒報導，廣末22歲的長子近來一直陪伴在她身邊，甚至主動分擔不少工作事務，宛如母親的經紀人，全力協助她重返演藝圈。

知情人士表示，廣末離開原本經紀公司後，少了大型事務所支持，如今除了家人的陪伴外，一路不離不棄的粉絲，也是她最大的精神支柱。這次生日演唱會門票順利售罄，也顯示她依然擁有穩定的支持者。

歷經車禍、健康風波 仍朝全面復出努力

廣末去年獨立成立個人事務所後，原本準備以電影《送別（暫譯）》作為復出演員作品，不料今年4月拍攝期間，在靜岡縣駕車發生事故，之後又因涉嫌傷害護理師接受調查。最終，她因過失駕駛致傷遭簡易起訴並處以70萬日圓罰款，傷害罪部分則獲不起訴處分。

之後廣末公開表示，自己被診斷罹患雙相情緒障礙（躁鬱症）及甲狀腺機能亢進，因此暫停演藝工作接受治療。今年4月宣布重新展開活動後，便積極透過演唱會等方式與粉絲見面。

對於再婚傳聞，相關人士認為，即使未來廣末與鳥羽周作真的決定步入婚姻，也應該會是在演藝事業更加穩定之後。目前她仍將重心放在復出演藝圈，並在家人與粉絲支持下，朝著全面回歸持續努力。