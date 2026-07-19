曾沛慈「找老公當音控」遭酸公私不分！霸氣護夫：他是第一人選

記者陳芊秀／綜合報導

歌手曾沛慈因參加陸綜《乘風2026》（簡稱：浪姐7）奪冠後人氣飆漲，近期在大陸展開巡迴演唱會，但演唱會找來老公孫立衡擔任內場音控（Monitor），遭到部分網友質疑公私不分。對此，她19日凌晨發出長文，強調先生是她親自請來的，更是她遇過「最能理解我的需求、調整得也最快的人」，字裡行間滿是對另一半專業的佩服與堅定力挺。

▲曾沛慈在大陸展開巡迴演唱會，老公擔任演唱會內場音控遭質疑公私不分。（圖／翻攝自微博）

曾沛慈：佩服我先生的專業能力

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曾沛慈在回應中大方揭開起因，直言：「我先生是我自己請來當我的Monitor的，因為他是目前我遇過針對我的聲音，最能理解我的需求、調整得也最快的人。」孫立衡身為約書亞樂團音樂總監，也具備頂尖實力，也讓曾沛慈自豪表示，自己合作過不少內場音控，但「的確對我先生的專業能力非常佩服，目前為止他就是最符合我在內場聲音需求上的最佳人選。」她透露雖然也試過其他人，但為了帶給歌迷最好的表演，「他是我的第一人選。」

澄清公私不分「完全不是這樣」

面對外界議論，曾沛慈坦言自己已盡全力低調，並非刻意為之，而是因為在乎歌迷感受。她堅定表示：「我們是結了婚的夫妻，這是事實；我們也可以是工作夥伴，對我來說，這也是再正常不過的事。」對於公私不分的指責，她澄清「完全不是這樣」，透露先生平時有自己的工作，要不是自己開口，對方根本不會出現，「只要我開口，他都盡他所能幫助我。」甚至有時還佔用到了先生的工作時間。

曾沛慈最後呼籲此類言論到此為止，表示自己尊重大家的感受，但也尊重自己對工作想交出最好表現的選擇，並直言：「再任由一些言論作延伸和各種猜測誤解，不是好事也不健康。」希望大家都能將專注力放在該專注的事物上。

▲曾沛慈發文。（圖／翻攝自微博）

【曾沛慈全文】

我感覺我有必要和大家做一個說明，我先生是我自己請來當我的monitor的，因為他是目前我遇過針對我的聲音，最能理解我的需求、調整得也最快的人。

我合作過不少內場音控，但我也的確對我先生的專業能力非常佩服，目前為止他就是最符合我在內場聲音需求上的最佳人選。我當然可以一個一個試，我也這樣試過，但站在想帶給你們最好聲音表現和表演的基礎上，他是我的第一人選。

在可以做到的範圍內，我盡全力低調再低調，不是因為覺得這樣是必要的，是因為在乎你們的感受。我們是結了婚的夫妻，這是事實；我們也可以是工作夥伴，對我來說，這也是再正常不過的事。

平常我連私下的家人朋友照片都非常非常非常少po，所以關於公私不分，我只能說完全不是這樣。他只是支持我做的任何決定，只要我開口，他都盡他所能幫助我。

要不是我請他為我工作，他是不會出現的。他也有他的工作，甚至我有時都佔用到了他的工作時間。

希望這類事情的言論就到此為止了。

尊重 祝福 愛 ，是我很希望自己能好好活出來的。我衷心希望，我們都好好專注在該專注的事上，而不是一直把專注力放在很多不知從何而來的「應該」或「評斷」上。

謝謝你們的關心，我尊重你們的感受，但我也尊重我對工作和舞台想交出最好表現的選擇。

謝謝你們。請別曲解以上文字代表我不感謝你們的付出，這完全是兩碼子事；我只是覺得再任由一些言論作延伸和各種猜測誤解，不是好事也不健康。

願好，我繼續睡了，晚安～