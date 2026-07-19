鼻妹遭AI複製聲音！　坦言「噁心又難舉證」

記者張筱涵／綜合報導

插畫家鼻妹18日透過Instagram限時動態吐露近況，表示自己過去就曾預想，隨著人工智慧技術快速發展，總有一天可能會有人利用AI複製她的聲音，沒想到事情真的發生時，實際感受比想像中更加不舒服。她坦言，這類事件不僅令人反感，在實務上也相當難蒐證，讓她感到疲憊又無奈。

▲鼻妹是相當有特色的插畫家。（圖／翻攝自YouTube／鼻妹Bimay）



早有心理準備 仍被實際情況嚇到

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鼻妹表示，自己先前便認為，遲早可能有人會使用AI盜用或仿造她的聲音，但她沒想到事件來得如此快速，「有夠噁心的」。她也提到，由於相關內容難以確認來源及保留完整證據，實際處理起來非常困難，讓她忍不住感嘆，至今仍不知道該如何適應這類事情。

形容像被奪走聲音 直呼感受相當奇怪

鼻妹以真人版《小美人魚》的情節作比喻，表示自己雖然不像片中角色一樣完全失去聲音，但聲音被複製、挪作他用，仍感到十分詭異，彷彿原本屬於自己的特徵遭到他人擅自取走。

鼻妹最後也忍不住用幽默又帶點怒氣的方式發洩情緒，直言希望盜用她聲音的人「每次發生衰事，腦中都會有旁白笑他，而且還是我的聲音」，並配上「哈，活該」作為旁白，藉此表達自己對AI冒用聲音行為的不滿與反感。

隨著AI變聲及聲音模仿技術日益普及，藝人、網紅遭冒用聲音的案例也逐漸受到關注。鼻妹這次公開自身感受，再度引起外界對聲音肖像、數位身分及蒐證困難等問題的討論。

▲鼻妹聲音遭盜用。（圖／翻攝自Instagram／bimay_nagging）