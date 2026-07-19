CORTIS首場巡演挨轟！　「同首唱5次」無VCR、沒換裝掀議

記者張筱涵／綜合報導

韓團CORTIS出道未滿一年，18日在仁川Inspire Arena揭開首次巡迴演唱會《PUT YOUR PHONE DOWN》序幕，展現快速累積的人氣與號召力。不過，演出結束後卻有不少觀眾在社群分享負評，質疑整場演唱會時間偏短、歌單重複率過高，加上沒有VCR影片及服裝更換，引發「內容是否符合票價」的熱烈討論。

▲CORTIS正式展開巡演。（圖／翻攝自X／cortis_bighit）



出道未滿一年開巡演 9座城市連唱14場

[廣告]請繼續往下閱讀...

CORTIS由Martin、James、Juhoon、Seonghyeon及Keonho組成，這次巡演名稱《PUT YOUR PHONE DOWN》除了有「放下手機」的字面含義，也傳達成員希望觀眾專注當下、一起享受現場演出的想法。

成員們在開唱前表示，將全力帶給粉絲一段難忘的回憶。完成仁川兩場演出後，團體接下來還將前往加拿大多倫多、美國紐約及日本神奈川等地，預計在9座城市舉辦共14場演出。

演出不到2小時 粉絲稱「一首歌唱了5遍」

由於CORTIS出道時間不長，目前透過兩張專輯等作品累積約12首歌曲，因此在演唱會舉辦前，外界便曾好奇團體將如何安排完整歌單。

根據部分到場觀眾分享，首場演出時間約1小時40分鐘，多首歌曲在不同環節重複演唱。網路流傳的歌單顯示，〈FaSHioN〉演唱3次、〈YCO〉多達5次、〈REDRED〉則唱了4次，另外〈TNT〉、〈ACAI〉與〈GO〉等歌曲也分別出現2至3次。不過，實際場次內容仍應以主辦單位正式資訊為準。

有粉絲解釋，同一首歌曲可能透過不同語言或編曲版本呈現，但仍有觀眾認為，在整體演出不到2小時的情況下，如此安排容易產生內容重複的感受。

▲CORTIS首場演唱會引爭議。（圖／翻攝自X／cortis_bighit）



無VCR也沒有換裝 14.3萬韓元票價放大爭議

除了歌曲重複，部分觀眾也指出，這場演出沒有穿插一般韓團演唱會常見的VCR影片，成員全程亦未更換服裝，使舞台編排顯得相對單一。

海外歌手的演出有時會採取不換裝、減少影片內容的樂團式形式，但南韓偶像演唱會通常會透過舞台機關、個人或小分隊表演、翻唱歌曲、影像內容及多套造型增加豐富度，因此不少粉絲原先對演出有不同期待。

此次全區票價為14萬3000韓元（約新台幣3100元），也讓討論進一步升溫。部分網友直言：「歌曲不夠可以安排翻唱或個人舞台」、「倒不如辦粉絲見面會」、「粉絲花了交通費和時間到仁川，內容應該更完整。」

現場氣氛仍獲肯定 後續巡演能否調整受關注

儘管負面評價在網路發酵，也有到場粉絲肯定CORTIS的現場演唱實力，認為成員和觀眾互動自然，現場氣氛熱烈，同一首歌以不同方式反覆演出，反而營造出音樂祭般的歡樂感。

首場演出引起兩極評價後，CORTIS仍於19日在同一場地繼續開唱。隨著世界巡演即將陸續展開，團隊是否會參考觀眾意見，調整歌單、影像及舞台內容，也成為外界關注焦點。