川口春奈要結婚了！秘戀世足隊長板倉滉1年　傳已向親友報喜

記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本女星川口春奈傳出要結婚了！她昨日（18）被《週刊文春》爆出新戀情，與世足賽日本國家隊隊長、現效力荷甲阿賈克斯的29歲板倉滉甜蜜駕車約會，19日更傳出雙方已向親友報喜，目前正著手安排婚禮日期。由於雙方過去從未傳出戀情，消息曝光後震驚日本演藝圈與足球界。

▲川口春奈傳出要結婚了！她與日本世足隊長板倉滉低調交往1年。（圖／翻攝自IG、路透）

據日媒《Sponichi Annex》報導，川口春奈與板倉滉已經低調交往約一年，由於板倉滉長年旅居荷蘭踢球，與在日本演藝工作滿檔的川口春奈談起相隔超過9000公里的遠距離戀愛。兩人平時主要透過社群軟體聯絡，她也曾利用工作空檔飛往荷蘭相聚，直到2026年世界盃結束後，正式決定攜手步入婚姻。

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板倉滉在本屆世界盃臨危受命接下日本隊隊長，率領球隊征戰國際賽場。他過去曾透露，理想型是「善良、成熟穩重、會做菜且具有家庭觀念的女性」，也曾公開表示自己一直有結婚念頭，如今終於找到人生伴侶。

川口春奈出身自長崎縣五島列島，因為演出NHK大河劇《麒麟來了》而走紅，之後主演富士電視台《silent》等多部話題日劇，人氣不斷攀升。她更是近年日本的廣告代言女王，自2022年起更連續四年蟬聯日本廣告代言數冠軍，日媒認為她自然、不做作的螢幕形象深受觀眾喜愛，即使傳出戀愛緋聞，也不會影響形象，包括2019年曾被週刊拍到與格鬥家矢地祐介交往，也獲得大眾祝福，雙方交往5年後分手，她再傳出與板倉滉的新戀情，日網仍是一面倒支持。

▲川口春奈是廣告代言女王！連續4年蟬聯日本廣告代言數冠軍。她自然不做作的態度受到民眾喜愛，即使傳戀情也不影響形象。（圖／翻攝自IG）

板倉滉是日本國家隊的後防中心人物，更在2026世界盃接下隊長大任。他在日本遭巴西以2比1逆轉淘汰後，曾含淚接受訪問表示：「我們不是應該止步於此的球隊。」他與川口春奈都是日本現在討論度最熱的人物，兩人結婚喜訊曝光，也受到外界高度關注。