演《色戒》梁朝偉司機走紅！66歲資深陸星病逝　罹淋巴癌抗病2年

記者陳芊秀／綜合報導

大陸資深男星王侃於18日清晨在上海病逝，享壽66歲。他是影壇泰斗牛犇（本名：張家景）的兒子，因為在國際名導李安的電影《色，戒》扮演梁朝偉司機，而正式踏上演藝之路，多年來演出《瑯琊榜》、《繁花》等知名陸劇，不料兩年前罹患淋巴癌，抗病兩年最終不敵病魔，高齡91歲的父親趕至醫院見愛子最後一面，白髮人送黑髮人令人鼻酸。

▲66歲陸星王侃癌逝，他是91歲影壇泰斗牛犇（左）的兒子。（圖／翻攝自微博）

《色戒》演梁朝偉司機

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王侃因隨母姓，沒有與爸爸一樣姓張，生前以低調踏實，紮實演技深受觀眾喜愛，被譽為「黃金配角」。他過去在日本留學，因導演李安拍攝《色戒》時缺一個日文翻譯，因此找上他，他更在片中客串扮演梁朝偉的專屬司機，從此踏上演藝之路，隨後戲劇邀約逐漸變多，經常在戲劇中扮演日本軍官。他也活躍於多部話題陸劇，包含在經典陸劇《瑯琊榜》、名導王家衛執導《繁花》，以及《全職高手》、《和平飯店》、《溫暖的甜蜜的》、《極速悖論》等劇皆有精彩演出，甚至在知名大劇《老酒館》中與父親同台互飆演技，成為經典的父子同台場面。

▲王侃因演出《色戒》梁朝偉司機踏上演藝之路，曾在《瑯琊榜》演關鍵配角。（圖／翻攝自微博）

圈內好友同悲悼念 朋友圈最後發文

據其多年好友朱瑞祥透露，王侃是在2024年拍完《潛淵》後確診淋巴癌，抗癌期間始終展現樂觀與敬業精神，直至今年初病情反覆，最終不敵病魔。圈內好友如演員石小滿、導演邢冬冬等人均悲痛發聲，盛讚其低調且專業的態度。而他本人的社群朋友圈最後更新停留在7月3日，上面寫著：「用平和的心態去面對一切，開心就好。」豁達的字句如今看來更添感傷。

▲圈內人發文哀悼。（圖／翻攝自微博）