Jennie疑認愛？突曬「貼身緊靠神祕男」親密照　網崩潰：別嚇我

記者陳芊秀／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie透過社群限動突然曬出一張「緊貼神秘男」的親密拍立得照，男子臉部被愛心圖案遮住。由於她完全未附上任何文字，突如其來的舉動瞬間引發全網熱議論。大批粉絲對這宛如情侶般的震撼畫面感到無比震驚，紛紛湧入留言展開瘋狂猜測，甚至有人崩潰直呼：「救命別嚇我！是新專輯而已對吧。」

▲Jennie人氣旺，一舉一動都是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自IG）

貼肩甜出汁！神秘男身份引爆大猜想

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公開的照片中，Jennie身穿清新碎花衣服，親暱地將頭靠在身穿深藍色短袖襯衫的男子肩上。兩人並肩而坐，散發出極為濃烈且甜蜜的情侶氛圍，即便男方的正臉被白色心型貼紙牢牢遮蓋，依然擋不住滿滿的粉紅泡泡。

▲Jennie限動突曬「緊貼神祕男」親密照。（圖／翻攝自IG）

粉絲第一時間陷入極度震撼，紛紛留言試圖解讀：「咱們相信他是為了下一個專輯，對吧」，不少人猜測是新歌合作，直指：「新歌MV男主吧」、「一定是Less than a lover mv劇透，一定是」。甚至有眼尖網友聯想到其過往的緋聞對象，驚呼：「我有1秒在想是不是V來的 。」

粉絲力挺「交男友自由」

不過，也有許多粉絲展現強大的強心臟與支持力，大方表示：「Jennie完全交男友自由」、「這姐想怎樣就怎樣吧」，更有歌迷笑稱：「金珍妮想怎樣啊？下一秒：妳開心就好」，部分網友給予偶像百分之百的空間。