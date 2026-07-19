星戰大導千金發片！葛蕾西自嘲「地獄之女」　傳訊向母懺悔：我以前是恐怖份子

記者蕭采薇／綜合報導

曾獲葛萊美新人獎入圍肯定、去年首度來台開唱就創下秒殺紀錄的「透明系少女」葛蕾西（Gracie Abrams），不僅在樂壇大放異彩，過去一年更跨足時尚與電影圈，除了擔任精品香奈兒（CHANEL）品牌大使，還驚喜宣布參與A24新電影《Please》獻出大銀幕處女秀。

▲葛雷西。（圖／環球音樂提供）

人氣扶搖直上的她並未忘記音樂本業，於今（17）日正式推出第三張全新專輯《地獄之女》（Daughter from Hell）。新作一推出便立刻獲得權威樂媒《滾石》雜誌逼近滿分的高度評價，更被盛讚為其生涯最佳專輯。

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頂級星二代背景曝光！新專名稱暗藏「叛逆期血淚」

葛蕾西其實是好萊塢娛樂圈知名的頂級「星二代」，父親是執導過《星際大戰》系列的名導 J. J. 亞伯拉罕（J. J. Abrams），母親則是知名影視監製 Katie McGrath。這次她將全新專輯命名為《地獄之女》，靈感正是來自對自己小時候叛逆行為的深刻自嘲與反省。

▲葛雷西是名導 J. J. 亞伯拉罕的女兒。（圖／環球音樂提供）



近期葛蕾西接受《Vogue》雜誌專訪時透露，在完成這張專輯之際，她特別傳了一則訊息向母親道歉。她在訊息中內疚地寫道：「天啊，我以前真的是個恐怖份子，我真的讓妳少活了好幾年對吧？」葛蕾西感性表示，如果能回到過去，她希望能把那些花在和媽媽爭吵、對抗的時間，全都拿來靜靜聆聽母親想傳授給她的每一分人生智慧。

細膩剖析20代迷茫！跨足多領域展現全方位魅力

現年26歲的葛蕾西，除了在新作中反思青春期的叛逆，也以她一貫坦白、細膩的敘事筆觸，精準捕捉了二十多歲人生階段所面臨的迷茫、成長與情感動盪。談及現在的心境，她形容：「這個時期一隻腳還在後青春期，另一隻腳已經邁向未來，此刻的我開始用比過去更深刻、更有意義的方式在自我省思。」

從秒殺歌手、品牌大使再到電影新星，葛蕾西正以全方位的魅力席捲全球。她的全新專輯《地獄之女》目前已於全台各大數位平台上線，實體專輯則預計於7月31日正式發行，粉絲們千萬別錯過這位「透明系少女」蛻變後的深刻之作。