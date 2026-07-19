坎城起立鼓掌9分鐘！馬丁史柯西斯掛保證　《我們要回家》晉級奧斯卡15強

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢殿堂級大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）也打包票力推！印度感人鉅作《我們要回家》（Homebound）近期強勢晉級奧斯卡最佳國際影片15強，更入選坎城影展「一種注目」單元。這部被國際影壇譽為繼《貧民百萬富翁》、《三個傻瓜》後，最撼動人心的印度電影，將於8月7日在全台隆重上映。

▲《我們要回家》重現印度百萬人徒步數百公里的「大返鄉」旅程。（圖／海鵬提供）



大導馬丁史柯西斯掛保證！親自打磨陪剪3版本

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《我們要回家》由印度新銳編導尼爾拉黑旺（Neeraj Ghaywan）執導，令人驚喜的是，馬丁史柯西斯竟親自出馬擔任該片的執行製片。原來，史柯西斯在看過導演先前的作品後便深受吸引，決定全力相挺。

他不僅從最根本的劇本階段就開始協助打磨，更一路陪伴到最後的剪輯，過程中甚至親自觀看了多達三個不同的修剪版本。馬丁史柯西斯對成品極具信心，大方掛保證呼籲觀眾：「一定要進戲院看這部美麗的電影！」

▲尼爾拉黑旺出身低種姓《我們要回家》重現百萬人返鄉撼動全球。（圖／海鵬提供）

紐約時報真實報導改編！「百萬人徒步返鄉」心碎畫面重現

本片拍攝靈感源自《紐約時報》的一篇真實報導，劇情描述印度北部窮困小村中，一名穆斯林與一名低種姓青年為了扭轉階級命運，決定攜手報考警察。然而，疫情無情爆發導致榜單延遲公布，兩人的命運也因此走向截然不同的道路。

電影真實重現了疫情期間，印度因實施嚴格全國封鎖，導致數百萬底層勞工頓時失去生計，被迫展開徒步數百公里「大返鄉」的震撼旅程。片中更還原了當時在網路上瘋傳、震撼全球的一張心碎照片：一位青年在烈日下，緊緊摟著倒在路邊發燒脫水、失去意識的好友。

▲《我們要回家》劇情描述印度北部的窮困小村裡，兩個年輕人的友誼, 左起為寶萊塢影帝伊尚卡特（Ishaan Khatter，左）和維夏爾傑特瓦（Vishal Jethwa）。（圖／海鵬提供）

兩位男主角維夏爾傑特瓦（Vishal Jethwa）和伊尚卡特（Ishaan Khatter）憑藉不離不棄的動人演技，連續奪下印度多項最佳男主角大獎，一躍成為印度年度風雲人物。

坎城影展轟動起立鼓掌9分鐘！低種姓導演逆轉人生

《我們要回家》以極其細膩、寫實且充滿人道關懷的鏡頭，呈現印度年輕人在時代洪流下的期待、絕望與未竟之夢。該片在坎城影展首映時引爆轟動，映後全場觀眾起立熱烈鼓掌長達9分鐘，口碑爆棚。

▲《我們要回家》劇情描述印度北部的窮困小村裡，兩個年輕人的友誼。（圖／海鵬提供）

令人讚嘆的是，拍出如此動人作品的導演尼爾拉黑旺，本身就來自印度最低階的「達利特」種姓家庭。他不畏出身，曾就讀國家警察學院，隨後取得MBA學位，再從影評人一步步全心投入電影創作，其處女作《永生之愛》就曾勇奪坎城大獎。如今新作再次發光發熱，連馬丁史柯西斯都忍不住大讚他「對印度電影貢獻卓越」。《我們要回家》將於8月7日起在台上映，邀請觀眾一同見證這段時代洪流下的堅定友誼。

▲《我們要回家》疫情期間重現百萬人返鄉被《紐約時報》大肆報導。（圖／海鵬提供）