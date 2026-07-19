《夢蛇》三世代卡司大公開！黃姵嘉、張豐豪穿越時代　林怡婷封后隔天秒進組

記者蕭采薇／台北報導

以三個世代交錯敘事的時代電影《夢蛇》，目前正如火如荼拍攝中。卡司包含以《失明》入圍金馬獎最佳新演員的劉敬、在舒淇首部執導作品《女孩》中飾演女主角的白小櫻，以及金鐘視后黃姵嘉。此外，剛在台北電影獎奪下影后殊榮的林怡婷也熱血加盟。

▲黃姵嘉在片中飾演1989年代的雜誌社總編輯，與張豐豪有多場精采對手戲。（圖／希望影視提供）

劉敬、白小櫻穿梭1950年代！ 苦練台語大讚場景神還原

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《夢蛇》故事橫跨1950、1989與2023三個時代。其中，1950年的故事線由兩位備受矚目的影視新星劉敬與白小櫻共同擔綱。首次合作的兩人，對於詮釋1950年代的角色感到十分興奮。在正式進組前，他們不僅接受了嚴格的台語訓練，更投入大量時間練習口條、揣摩時代背景。

白小櫻感性表示：「感謝劇組提供完整的田調資料與導演的細心解說，讓沒有經歷那個時代的我，得以想像當時人們的生活。我覺得最難的挑戰在於眼神，如何同時保有50年代特有的純真和內心的倔強，是我這次最大的功課。」

▲《夢蛇》劉敬、白小櫻被劇組細膩還原的1950年代氛圍深深震撼。（圖／希望影視提供）

劉敬也坦言，一進片場就被劇組細膩還原的復古氛圍深深震撼：「無論是角色的服裝、場景設計還是道具陳設，都讓我真的能感受到那個年代純樸的生活氛圍。」

黃姵嘉化身80年代雜誌總編！ 樓一安9年構想成真

本片的創作起點，源自樓一安導演九年前拍攝以呂赫若生平為主題的電視劇《台北歌手》。當時他為了還原歷史進行大量田野調查，卻受限於篇幅無法將所有素材寫進劇中。長年對歷史議題深感興趣的他，便以這段醞釀多年的構想為起點，展開《夢蛇》的創作。

曾於《台北歌手》及《該死的阿修羅》與樓一安多次合作的黃姵嘉，這回擔綱1989年故事線主演，化身為雜誌社總編輯，並與張豐豪有多場精彩對手戲。第一天進組時，她就驚豔直呼：「無論場景、服裝還是造型，都讓人彷彿回到那個年代！」

再次與老搭檔合作，她也忍不住笑稱：「導演總是給我很難的任務。」此外，實力派演員蔡燦得、陳竹昇、洪毓璟、玨君等人也加盟演出，共同交織這段跨越三個年代的命運故事。

北影影后林怡婷熱血「加菜」！ 懸疑命案交錯記憶

值得一提的是，日前剛以《恨女的逆襲》在台北電影獎風光封后的林怡婷，得獎隔天一早便馬不停蹄地進組拍片。為了感念劇組特別排開行程讓她順利參加頒獎典禮，她還大方為全劇組「加菜」，與大家分享奪獎的喜悅與榮耀。

▲北影影后林怡婷。（圖／記者周宸亘攝）

《夢蛇》由內容物數位電影及希望影視行銷共同製作，預計於2027年完成。劇情講述一場反覆出現的夢、一條穿越時代的紅蛇，以及三個世代無法逃離的命運牽引。一名劇創所學生因為畢業製作，追尋家族塵封已久的往事，一樁命案與一段被遺忘的記憶隨之浮現；真相與謊言交錯，在夢境與現實的邊界上，映照出人們對歷史、信念與自我的追尋。