致敬《臥虎藏龍》、《周處》14部神片！　金馬63主視覺「再見江湖」霸氣曝光

記者蕭采薇／台北報導

2026台北金馬影展即將於11月6日至22日盛大展開！官方曝光主視覺海報與動態視覺。本屆金馬特別攜手由破億票房導演殷振豪率領的創意團隊「一席之地」，提出「電影，以光影築山河；金馬，因相聚成江湖」的概念，構思出充滿氣勢的年度主題「再見江湖」，並邀請知名設計團隊Blob Club吳建龍、畢展熒操刀，邀請影迷與電影人共築專屬於金馬的電影江湖。

▲2026金馬影展以「再見江湖」為主題，並以「白晝與黑夜」兩個版本作為主視覺。（圖／金馬執委會提供）

殷振豪率隊操刀！「白晝與黑夜」雙視覺藏巧思

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2026年度主題「再見江湖」以影壇如江湖為靈感，象徵電影讓人們跨越時空交會，而金馬則讓不同世代、地域的影人齊聚一堂。電影的影格堆疊成山水與城市，構築出金馬的江湖，人們在故事裡相散，也在光影間攜手前行。

本次主視覺特別以「白晝」與「黑夜」兩款呈現，透過色彩轉換及光影層次，巧妙呼應電影的開場與散場，也映照出電影人的聚合與分離。畫面中層層山巒展現遼闊氣勢，交錯堆疊的構圖宛如持續誕生的電影。特別的是，兩款海報還能並置拼接，宛如電影銀幕般展開，搭配水墨獨有的落款形式，視覺張力十足。

揉合14部經典神片色票！「煙霧氣息」繚繞標準字

最讓影迷驚喜的是，視覺色彩是以「電影色票」為基底，靈感取自14部跨越時代的經典神片！包含《悲情城市》、《少年吔，安啦！》、《重慶森林》、《臥虎藏龍》、《無間道》、《投名狀》、《那些年，我們一起追的女孩》、《血觀音》、《陽光普照》、《同學麥娜絲》、《瀑布》、《當男人戀愛時》、《周處除三害》以及最新力作《大濛》。

▲「金馬63」標準字。（圖／金馬執委會提供）

設計團隊透過虛實交融、層層暈染，將這些經典配色的流動光影，化作江湖的情感能量，串聯起世代傳承。此外，設計也將「江湖氣息」延伸至金馬標準字，把「氣」化作自由流動的風雲煙霧，繚繞在「金馬」二字之上，象徵人因電影薈萃、氣凝成形。

11/22決戰北流！長片、創投徵件最後倒數

第63屆金馬獎頒獎典禮，將於11月22日（星期天）晚間六點，在台北流行音樂中心隆重登場，而2026金馬影展則於11月6日至22日率先展開。

金馬執委會也特別提醒，本屆金馬獎長片類（劇情、紀錄、動畫）、金馬國際影展與金馬創投會議的WIP企劃案，徵件報名將持續至7月31日截止，呼籲廣大電影創作者把握最後報名期限，更多相關訊息請鎖定金馬官網與社群平台。