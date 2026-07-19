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統神直播打牌疑意外露鳥！震撼畫面嚇壞網「比SWAG精彩」　老婆急下禁令

記者孟育民／台北報導

亞洲統神張嘉航去年加盟成人平台 SWAG，引發不少話題。沒想到近日他在Twitch直播打德州撲克時，又意外發生走光事故，由於天氣炎熱，他當時穿著內褲入鏡，情緒激動起身時，下半身意外走光，震撼畫面隨即引發網友瘋傳。

▲▼統神直播不慎走光。（圖／翻攝自統神twitch）

▲統神直播不慎走光。（圖／翻攝自統神twitch）

直播中，統神一度因牌局過於投入而動作幅度較大，畫面拍到內褲未完全遮蔽私密部位，疑似下半身走光，有網友在聊天室急忙提醒「鳥兒露出來了」，統神低頭查看後，僅稍微整理衣著，隨後便結束直播。事後，該場Twitch直播VOD也已遭下架。

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▲▼統神SWAG首戰。（圖／翻攝自SWAG）

▲統神過去在SWAG也有大尺度畫面。（圖／翻攝自SWAG）

對於這起走光事件，統神隔天照常開台，面對上千網友洗版關鍵字，似乎也未受太大影響。直播時還笑稱老婆003已經下禁令，要他乖乖穿褲子，起身也會有意無意地遮擋下身，態度相當輕鬆。意外畫面曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人直呼被嚇了一跳，紛紛留言表示：「去SWAG沒露，打德撲露光光」、「SWAG都看不到的好料，比SWAG還精彩」、「看完會怕」、「拜託不要流出」、「這下真的直播事故了」。

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統神走光直播SWAG

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